Las secuelas psícológicas del niño que vio cómo su padre mataba a su madre y su hermano en Tenerife

La familia salió en el coche y el padre les llevó a una cueva con la excusa de mostrársela cuando agredió violentamente a la madre y el hijo mayor hasta acabar con sus vidas. El pequeño, de 5 años, presenció la agresión y huyó asustado. Caminó cuatro kilómetros y fue encontrado por Rosi, una vecina que le llevó al cuartelillo de la Guardia Civil.

Cuenta Rosi que el niño estaba asustado y no dejaba de mirar atrás. "Estaba cansadito y agobiado", lamenta. Al no poder entenderse, Rosi llamó a un amigo que hablaba alemán y fue cuando el niño le contó que había visto cómo su madre pegaba a su padre. "El niño decía que quería ir a su casa y no sabía donde estaba", lamenta la mujer.

El psiquiatra José Carlos Fuertes asegura que las secuelas psicológicas del niño tras presenciar la agresión pasarán por la negación de la realidad y la sustitución de este episodio por una realidad fantasiosa. "Conviene que ese niño haga un tratamiento psicológico", avanza el especialista.