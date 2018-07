Santiago Segura: "Cristina Pedroche es una gran actriz y podrá hacer todas las películas que quiera"

Llevaba 20 años haciendo 'Torrente' y Santiago Segura no quería encasillarse como director. Viendo el panorama político le dan ganas de hacer una nueva entrega de su particular 'Torrente'. "Cuando me levanto por la mañana y veo las noticias pienso que son más graciosos que yo", señala.

No se reconoce como una persona a la que le guste opinar de política pero destaca que le sorprende la postura de la dirigente de la CUP, Ana Gabriel exiliándose a Suiza. "Que una persona que sabe de derecho diga que aquí va a tener un juicio injusto me parece un poco elástico", asegura.

Le preocupa que su opinión moleste. "Molestar un poquito está bien pero ahora la gente se ofende muchísimo. Estamos viviendo un momento de excesiva irritación", señala. El cineasta reconoce que tiene algo de miedo a las reacciones que se generan en las redes sociales y que "a veces incluso cuesta hablar".

Sobre el estreno de 'Sin rodeos' cree que muchos se sentirán identificados con la protagonista, Maribel Verdú. "Creo que la gente saldrá eufórica y contenta del cine". Con la participación de Cristina Pedroche considera que ha descubierto a una gran actriz "que puede hacer todas las películas que quiera".

"La gente alardea de 'followers' y muchas veces se quedan con una actriz por los seguidores que tienen en las redes. Hay gente que vivía para divertirse y ser feliz y ahora lo hace para mostrar lo felices que son en las redes", sostiene.

Sobre 'Me too', la película insignia de los Oscar que critica el acoso, le parece bien que hoy en día una mujer ya pueda denunciar un acoso. "Que eso pueda salir me parece bien pero considero que habrá que juzgar a esta gente y no que dos tuits le juzguen", mantiene.

Santiago Segura se ha sumado al debate de la semana y ha dado su opinión sobre la versión del himno de España que ha hecho Marta Sánchez. "Letra del himno la ha escrito hasta Leonardo Dantés pero que se adapte ya es otra cosa".