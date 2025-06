Un magistrado, tras el procesamiento del fiscal general del Estado: "Que dimita, que se defienda en el juicio y otro fiscal ejercerá"

Javier Álvarez, catedrático de derecho penal de la Universidad Carlos III, y Manuel Ruiz de Lara, portavoz de la plataforma cívica por la independencia judicial han analizado el procesamiento del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz cuyo auto procesal ha sido abierto por el juez Hurtado. Ambos han opinado sobre las actuaciones del juez Hurtado en una de las causas que afectaba al PP. En el juicio de la trama Gürtel denegó muchas de las preguntas a Rajoy al considerarlas no pertinentes. En base a aquella actuación, ahora los medios afines al Gobierno dicen que está marcado porque siempre ha trabajado para el PP.

Álvarez no se cree que ese juez esté marcado. Cree que es un magistrado de la sala segunda que cuenta con bendiciones de todo tipo en los años que ha estado ejerciendo. "Para mí es una persona que se merece todos los respetos", añade.

Le parecen lamentables los comentarios en contra del juez Hurtado y opina que desacreditan a quien los hacen. "En las últimas horas hemos escuchado llamar golpistas a los magistrados del Tribunal Supremo. Tienen por objeto minar a las instituciones y ese es un camino muy peligroso", subraya.

"El fiscal general del Estado no debe dimitir"

Álvarez considera que el fiscal general del Estado no debe dimitir y recuerda que ni si quiera se le ha abierto juicio oral y no tiene por qué dimitir. "Estamos en una situación que no es la normal ni mucho menos", subraya. Destaca además que durante años no se ha renovado el TSJ y ese es un golpe de estado judicial: "Está rota la confianza en la justicia".

Para Manuel Ruiz de Lara el fiscal general mantiene la presunción de inocencia: "a los magistrados se les suspende en el ejercicio de sus funciones". "Va a haber un fiscal que va a tener que solicitar el archivo. Se siembra una duda de falta de parcialidad en la ciudadanía. Que dimita, que se defienda en el juicio y otro fiscal general ejercerá". Una tesis que no comparte Álvarez, quien se pregunta si se abrirá juicio oral y destaca que en ese momento usará los recursos que le correspondan.

El aforamiento exprés de Gallardo

Javier Álvarez recuerda un caso para dar su opinión sobre el aforamiento exprés que ha solicitado el líder del PSOE de Extremadura Miguel Ángel Gallardo. Señala que en los años 80 el Tribunal Supremo dicta una sentencia de una mujer que había ido a Londres a abortar. Al volver tuvo alguna hemorragia, acudió al hospital, los médicos dieron parte, hubo juicio y la condenaron en el TS. La condenaron porque dijeron que había habido un fraude de ley, al irse de España lo que hacía era defraudar la ley. Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló esta sentencia y dijo que los hechos habían ocurrido en un espacio en el cual no había habido un castigo por el delito de aborto en esas condiciones.

"Lo que ha hecho ese señor (Miguel Ángel Gallardo) es una marranada y una guarrería desde el punto de vista ético. Pero se ha sujetado a la ley porque la ley le permite hacer eso", apunta.

Ruiz de Lara establece que él no comulga mucho con los valores de la independencia judicial. "El término fraude de ley se utiliza con el objetivo de cambiar la competencia y provoca una dilación en la tramitación del procedimiento".

