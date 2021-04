Rosario Cáceres:"Estamos cantando los casos graves de AstraZeneca como goles en un partido"

Rosario Cáceres, directiva de la Asociación Española de Vacunología, señala que las vacunas actuales protegen contra todas las variantes aunque no se puede descartar que surja una nueva cepa que salga del espectro de protección.

Señala que la clave de la vacunación es que haya dosis suficientes. "Si no hay vacunas no las podemos administrar. Si hay tantas vacunas que el sistema sanitario no fuera capaz de administrarla también hay alternativas", señala.

Apunta Cáceres que con una única dosis los pacientes están parcialmente protegidos y en el caso de AstraZeneca lo que hace es ampliar la protección a largo plazo. En Gibraltar se han quitado las mascarillas, en Inglaterra está volviendo la gente a los pubs... todo apunta a que una dosis ya es un gran factor de protección.

Respecto a los casos de trombos que genera la vacuna de AstraZeneca, apunta que el problema es que "estamos cantando los casos graves como un gol en un partido". Sin embargo, matiza que las reacciones adversas son inherentes a cualquier medicamento y cualquier medicamento frecuente tiene mucha más reacciones adversas y en mayor proporción como es el caso del Ibuprofeno.

