"Rompí el aislamiento por coronavirus para cuidar a mis hijos porque mi marido empeoró"

Marisol tenía un contrato temporal de cuatro días como enfermera. Comenzó a tener fiebre el día después de terminar el contrato, con lo cual su estado no computa como una baja laboral.

Actualmente se encuentra en casa, contagiada de coronavirus con tres niños y su marido que también ha contraído la enfermedad. Ha tenido síntomas leves y se aisló unos días en su dormitorio.

Su marido, actualmente en paro despedido por la crisis, comenzó con unos síntomas más fuerte y no pudo hacerse cargo de los pequeños. Marisol tuvo que romper el confinamiento y hacerse cargo de sus hijos pese a haber dado positivo en el test del COVID-19.

Esperan que una vez que pase la situación a su marido le vuelvan a contratar. Ahora mismo ella no podría trabajar porque no tiene un alta médica. En el caso de que el matrimonio coincidiera trabajando no podrían dejar a sus hijos con nadie, por lo que le preocupa la futura conciliación que necesitaría para retomar la vida laboral.