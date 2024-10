Sánchez asegura que Ábalos salió por la remodelación del Gobierno en 2021 y no aclara si se reunió con Aldama

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende desde el Faro, el rescate de la compañía aérea Air Europa. Se encuentra junto a 11 ministros en una Cumbre Hispano-Lusa para afianzar las relaciones comerciales con Portugal. Hasta el país vecino también ha llegado el 'caso Koldo' y la investigación a Begoña Gómez, su esposa.

Desde Portugal, Pedro Sánchez ha defendido que en el año 2021 se produjo un cambio de Gobierno y que ese afectó al Ministerio de Transportes, entonces dirigido por el exministro José Luis Ábalos. "Esa crisis de Gobierno profunda que hice a nivel ministerial pues hizo que, efectivamente, el exministro Ábalos saliera del Gobierno en el año 2021", afirma el presidente.

En declaraciones ante los medios, ha defendido el rescate que realizó a Air Europa en 2020 y asegura que volvería a hacerlo. Los periodistas le han preguntado por una posible reunión con Víctor de Aldama, al que la Guardia Civil considera como el comisionista del 'caso Koldo' y al que el juez envió a prisión por la estafa de los hidrocarburos

"Defiendo la conveniencia tanto desde el punto de vista del interés general como también desde el punto de vista formal" del rescate a Air Europa, ha declarado el presidente Pedro Sánchez en rueda de prensa en Faro al término de la XXXV Hispano-Lusa. "Si no hubiéramos rescatado a Air Europa en ese momento de la pandemia, España hubiera sido el único país, no de Europa, del mundo que no hubiera rescatado a una de sus principales aerolíneas", ha subrayado.

Destaca que el rescate se produjo en el contexto de la pandemia de Covid-19 y que contó con el aval de la UE, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Justicia Europeo bajo unas "condiciones muy estrictas" y que ahora el Estado está cobrando "esos préstamos" a la aerolínea. Pero no responde a la pregunta de si mantuvo contactos con Aldama.

Pese a que la pregunta iba por si el presidente del Gobierno se había reunido con De Aldama, en la cárcel por el fraude de los hidrocarburos, el socialista Sánchez no ha dudado en defender el rescate de la compañía aérea.

"Las decisiones que yo tomé las tomé con el Gobierno y las volvería a tomar hoy también porque, afortunadamente, tenemos una Air Europa que funciona y que cumple con su labor, que es la de la movilidad, no solamente a otros continentes muy importantes para España, sino también a las Islas Canarias", ha añadido.

