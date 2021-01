Roberto Brasero califica de "histórica" la nevada en España y recomienda ver la nieve desde casa

La Borrasca Filomena que llega con fuerza. Estamos usando el calificativo de histórica que no lo solemos usar pero es que es la primera vez que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pone un aviso de nivel rojo por nevadas, en Madrid, en la capital de España. Con la cantidad de personas que vivimos aquí.

Después de pasar por Toledo, Cuenca, Albacete donde también tenemos ese aviso de nivel rojo o incluso, en el interior de Valencia. Se pone a nevar hoy viernes, ya lo está haciendo en algunas zonas y no para durante todo el sábado.

Se acumularán espesores de nieve que no se habían visto. Porque caminar por zonas de Madrid con 20 centímetros de nieve, con una nieve que te llega a las rodillas yo no lo he visto y creo que tú tampoco, Diego.

Son esas escenas que vemos en sitios de España como León, Asturias o el interior de Galicia. Y que vamos a tener en la zona centro de la península. Y aquí no estamos acostumbrados, así que precaución. Mejor quedarse en casa y desde luego, durante el sábado, viendo nevar desde casa.