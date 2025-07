Preocupante estado de salud de Miriam Sánchez, ex pareja de Pipi Estrada: "Es una mujer que deslumbra pero ha caído"

A raíz de la entrevista de Ricky Rubio hace unos días en Lo de Évole hablando de la depresión que había sufrido,Pipi Estrada quiso recordar en El Chiringuito la situación familiar que le ha tocado vivir. Y es que Miriam Sánchez, su ex pareja y la madre de su hija, sufre una depresión: "Es una mujer que deslumbra física y emocionalmente, pero ha caído. Luchamos para que se levante, luchamos para que tenga un entorno maravilloso", confesaba el periodista deportivo.

La exposición mediática y las adicciones, las causantes de todo

Este miércoles, Pipi Estrada se sentaba en el plató de Y ahora Sonsoles para hablar de la grave situación que sufre la madre de su hija, y reconocía que una de las cusas de su problema de salud mental ha sido la exposición mediática. "Yo no soy un premio Nobel, ella tampoco, pero hemos estado en el foco mediático, y yo no me arrepiento de nada. Las adicciones le siguen pasando factura".

La situación actual de Miriam Sánchez

El periodista deportivo reconoce que lleva tiempo sin hablar con la madre de su hija, pero lo que sí puede confirmar es que se "vale por sí misma", aunque con la medicación todo es mucho más difícil. "1 de cada 3 personas sufren problemas de salud mental. El problema de todo es la autoexigencia, es decir, confundimos problemas con incomodidades. Hay que luchar y combatir el miedo. Me gustaría que ella hablara y lo contara, porque es una persona muy válida, aunque tiene todavía mucho camino por realizar", ha reconocido Pipi Estrada en Europa Press.

Las críticas de Raúl García

El tertuliano de Espejo Público, Raúl García, ha criticado las intervenciones de Pipi Estrada en televisión sobre la vida privada de su ex mujer, ya que considera que es una persona que está "ajena a la televisión" y no entiende por qué está hablando de ella.

La hija de Pipi Estrada y Miriam Sánchez será mayor de edad

Aunque parezca todo casualidad, la hija de Pipi y Miriam cumple justamente mañana 18 años. La presentadora de Espejo Público, Gema López, piensa que "le han ofrecido grandes cantidades de dinero a la hija para que dé una entrevista". Nada más separarse sus padres, la niña se fue a vivir con su padre, pero desde hace años, según ha podido confirmar Gema López, vive con sus abuelos maternos.

