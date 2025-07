Una pareja reserva un hotel con unos vecinos "muy silenciosos": "Me llamaron cuando el vídeo se hizo viral"

Pascual se ha hecho viral por publicar un vídeo junto a su mujer donde enseñan la peculiaridad de su habitación en un hotel de la Ribeira Sacra, en Ourense.

La pareja iba con intención de hacer una escapada romántica y lo que se encontraron terminó siendo de terror. En el vídeo se ve como Pascual abre la ventana para enseñar los vecinos que tienen y ¡sorpresa!

Su habitación daba a un cementerio y aunque en ese momento todo eran risas... Luego quisieron cambiar de habitación pero no pudieron. "Estas cosas a nosotros no nos dan miedo", asegura..

"Cuando publiqué el vídeo no puse el nombre por no jorobarles el negocio y luego me llamaron del hotel", cuenta y dice que es que el gestor de comunicación del hotel dice que ese vídeo les venía bien después de tantas reproducciones. ¡Dale al play!