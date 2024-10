Un portavoz del sindicato ferroviario, sobre el descarrilamiento en Chamartín: "Es muy raro que una vez desacoplado no actuase el freno"

El descarrilamiento de un tren en un túnel entre Atocha y Chamartín ha afectado a unas 50.000 personas y ha causado costes de más de un millón de euros. Ha sido un fin de semana bastante convulso en cuanto a la circulación ferroviaria en España.

Espejo Público habla con Rafael Escudero, portavoz del sindicato ferroviario. Preguntado por si se hizo descarrilar el tren para evitar que chocara con otro de pasajeros, señala que después de escuchar los audios es lo más probable por lo que se tomara la decisión. "Son unos audios que se intercambian en el ámbito privado y que comparten entre dos compañeros. WhatsApp no es un documento oficial pero la información parece bastante fiable", señala.

El audio del trabajador ferroviario

Este lunes, Antena 3 Noticias accedía a un audio del trabajador ferroviario de Adif donde contaba lo que pudo ocurrir. Según su testimonio, el descarrilamiento fue fruto de una decisión tomada para evitar que el convoy chocara con un tren lleno de pasajeros. Era un traslado de una unidad inútil. "Iba la unidad inútil, que era el que querían trasladar, más uno en cabeza que es que el iba remolcando que digamos y, lo que ha pasado es que justo a la entrada de Chamartín -según le contó el maquinista en la llamada- que le había fallado un seleccionador del tren y se había quedado parado (...) El retroceso en sí no afectaba a la seguridad, pero lo gordo es que han cortado ahí en medio del túnel, sin querer entiendo, el tren. Con una unidad inútil y sin frenos".

El convoy afectado era un tren que iba en doble composición sin pasajeros. Se quedó parado en las agujas de entrada de la estación de Chamartín. En él solo iban el maquinista y dos mecánicos. "Iba vacío, iba la unidad de cabeza tirando y la de cola estaba inútil. Y no tenía potencia suficiente porque para entrar en Chamartín hay mucha pendiente...", cuenta el trabajador según le trasladó el maquinista en la llamada.

"No sé qué es lo que han hecho los mecánicos"

Escudero dice que no sabe qué han hecho los mecánicos, que en el cambio de cabina han debido aislar todos los frenos y encima lo han cortado. "Esto supone que se desacopla por error. Es muy raro que ese vehículo se desacoplase y que una vez desacoplado no actuase el freno. Por un lado que se desacoplase y por otro que no se quedase frenado, eso hay que investigarlo".

Añade que todo apunta a que el vehículo se desenganchó y no se quedó frenado. Esa es una incógnita que tendrá que desvelar la investigación, señala. "Lo cierto es que se desacopló y que no estaba frenado". Afirma además que esto ha quedado en muchos retrasos, en incidencias que han afectado a la ciudadanía, pero "no estamos hablando de daños personales afortunadamente". "Si finalmente se confirma que los compañeros decidieron hacer el cambio para cambiarlo de vía fue un acierto".