Antena 3 Noticias accede a los audios de un trabajador de Adif: "Se iba a estampar con un tren de viajeros"

El descarrilamiento del tren en el túnel de Atocha - Chamartín provocó la cancelación de varios trenes este fin de semana. Por este incidente se va a llevar a cabo una investigación que determinará qué ocurrió exactamente para que el tren volcara. Antena 3 Noticias ha accedido a un audio de un trabajador ferroviario de Adif que narra lo que pudo ocurrir. Según ese testimonio, el descarrilamiento fue fruto de una decisión tomada para evitar que el convoy chocara con un tren lleno de pasajeros.

Se trababa de un traslado de una unidad inútil. "Iba la unidad inútil, que era el que querían trasladar, más uno en cabeza que es que el iba remolcando que digamos y, lo que ha pasado es que justo a la entrada de Chamartín -según le contó el maquinista en la llamada- que le había fallado un seleccionador del tren y se había quedado parado (...) El retroceso en sí no afectaba a la seguridad. pero lo gordo es que han cortado ahí en medio del túnel, sin querer entiendo, el tren. Con una unidad inútil y sin frenos".

El accidente está siendo investigado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Además, el ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmaba que hay que investigar las causas. "Desde luego, es algo que no es nada normal. Que un tren que va remolcándose a talleres se desprenda del tren que lo remolcaba y acabe contra una pared de un túnel, es algo verdaderamente grave". En total, hay unos 50.000 pasajeros afectados por cancelaciones y retrasos en trayectos entre Madrid y la Comunidad Valenciana y Murcia.

Antena 3 Noticias ha accedido a los audios de un trabajador de Adif en los que declara que los mecánicos iban dentro de la "cola inútil" que estaba siendo remolcada. "Me fui y lo dejé toro arregladito... No sé qué c*** han hecho".

Se trata de un tren que iba en doble. Un AVE vacío pero en doble composición, que se quedó parado en las agujas de entrada de la estación de Chamartín. Solo viajan el maquinista y dos mecánicos. "Iba vacío, iba la unidad de cabeza tirando y la de cola estaba inútil. Y no tenía potencia suficiente porque para entrar en Chamartín hay mucha pendiente...", cuenta el trabajador según le trasladó el maquinista en la llamada.

Él mismo asegura que dio la orden para que retrocediera y volviera a entrar a la estación, pero antes tenía que dar marcha atrás otro convoy con viajeros. "Te voy a solicitar el retroceso para irme hacia atrás, para estar en llano y coger carrerilla y volver a entrar en la estación". Y le respondí: "Bueno, espérate, no corras tanto que detrás llevas otro tren. Primero tengo que retroceder el que llevas detrás y cuando retroceda, retrocederte a ti". Y eso hicimos. El tren con viajeros lo retrocedimos a Jardín Botánico. Y avisó al maquinista de que no retrocediera hasta Jardín Botánico. Después, este trabajador solo sabe lo que pasó por lo que le cuentan sus compañeros.

"Retrocedió unos metros, paró, se cambió de cabina, está ya en llano y ya se va a poner el maquinista en la otra cabina para coger carrerilla y entrar en Chamartín. Y no sé qué coj**** han hecho, que han cortado el tren ellos (..) El tren no ha descarrilado haciendo la maniobra. El tren ha descarrilado porque iban dos unidades y no sé porqué han cortado o se han equivocado al hacer el cambio de cabina y han cortado las dos unidades".

El tren que era remolcado se desacopla y se va a la deriva y "la que estaba inútil ha ido a la deriva todo el túnel", afirma sin entender por qué el tren no frenó. "Iban los dos mecánicos, en un AVE, con toda la tecnología que tienen, ¿no hay ahí ningún freno de emergencia que si va el tren a la deriva le puedan dar a un botón y se pare? Los mecánicos iban en el tren que ha descarrilado, es que podrían haber muerto...", dice en el audio.

¿Exceso de velocidad?

El trabajador de Adif explica que el tren descarrilado es la unidad de cola, que quedó desacoplado y a la deriva en el túnel. El tren iba directo hacia el otro, parado y lleno de viajeros, esperando una nueva orden. "Ha ido a la deriva todo el túnel y decían que iba a toda hostia". Es más, podría haberse "estampado" con el tren de viajeros.

"La unidad esa ha ido a la deriva todo el túnel hasta jardín botánico y en Jardín Botánico había un tren con viajeros esperando, parado. Entonces, se iba a estampar el que iba a la deriva con el tren de viajeros. Y lo que han hecho ha sido mover las agujas de Jardín Botánico a desviada para que la unidad a la deriva por lo menos no se estampara contra el tren que estaba ahí parado".

También se habla de un posible exceso de velocidad: el tren que iba a la deriva por las agujas de Jardín Botánico que son a 50 por hora "y ha pasado el tren por ahí a la deriva a 100 o 200 o lo que fuera y por eso ha descarrilado. Y el que ha descarrilado iba con los dos mecánicos dentro".

Según narra, los mecánicos que iban en el convoy avisaron de que habían podido cometer un fallo, pero él no entiende porqué no frenó si "ahí hay frenos que si va a la deriva te frenan el tren...".

Cortes de trenes para el fin de semana

El presidente de Renfe, Raül Blanco, avanza que el próximo fin de semana habrá algunos cortes en el servicio ferroviario para retirar el convoy que descarriló el pasado sábado. El accidente ya está siendo investigado por la Comisión de Accidentes Ferroviarios y se centra en las maniobras que se llevaron a cabo

