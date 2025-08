El portavoz de las exclarisas de Belorado asegura que "las monjas van a seguir dando muchas sorpresas"

Más Espejo recordaba el drama de las Hermanas exClarisas de la localidad burgalesa de Belorado, después de que se confirmase el desahucio de estas y su negación ante el desalojo. La jueza encargada del caso ha fijado como fecha límite el 12 de septiembre. Sin embargo, la polémica no queda ahí. Las monjas que siguen entre los muros del convento realizaban un nuevo movimiento: sin previo aviso, trasladaron el pasado viernes 1 de agosto a las 5 monjas más mayores (de 87 a 100 años) a otro lugar, el convento de Orduña.

Un "secuestro"

La Guardia Civil acudió hasta allí e intentó trasladarlas, pero varias monjas lo impidieron. Incluso, expresaron que se trataba de "un secuestro". Un hecho ante el que han presentado escritos en los que indican que las hermanas mayores se oponen a tomar cualquier medida que suponga el traslado del convento en el que viven y la separación con el resto de monjas. Todas ellas, a excepción de una que no está en plenas capacidades de hacerlo, han firmado y asegurado que llevan ahí mucho tiempo y están voluntariamente.

Algo que aseguraba Francisco Morales, representante de las exreligiosas. El hombre decía que tanto él como las autoridades, hablaron personalmente con ellas y han manifestado que "quieren seguir con las monjas jóvenes". Por este motivo, "no hay derecho en que las quieran separar y crear esa especie de división artificial entre ellas".

Una clausura interrumpida

Asimismo explicaba ante el programa que "las monjas quieren participar en el debate social" porque buscan apoyo ante la realidad que están viviendo. En su mayoría son monjas de clausura, pero se han visto obligadas a romperla en varias ocasiones (acudir a la llamada de los juzgados, intervenir en medios de comunicación, etc.) "Esa clausura se ha interrumpido pero no porque ellas quieran", decía. Además, revelaba que "las monjas nunca quisieron ser famosas". La actitud que han asumido es como la de un padre de familia, aseguraba: "Han tenido que salir a trabajar, a buscar habichuelas, y lo están pasando muy mal".

"Van a seguir dando muchas sorpresas"

El portavoz defendía a las monjas manifestando que "no tienen ninguna motivación económica" y que este último episodio no es ilegal. "Ellas son una comunidad que tienen otros monasterios. Para no ser divididas desplazan 5 monjas de las 13, las mayores, a otros de sus conventos". Una situación que calificaba como "culebrón rocambolesco", pero a la que todavía le queda mucho por delante: "Tenéis monjas para mucho tiempo y las monjas van a seguir dando muchas sorpresas".

