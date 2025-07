Sor Paloma, monja de Belorado: "Nosotras nos sometemos al juicio de la Tierra, pero vivimos de juicio de Dios"

Las monjas de Belorado se enfrentan este martes aun nuevo juicio por el desahuciode su convento, tras el comunicado que emitieron el pasado 13 de mayo de 2024, en el que comunicaban la ruptura con la Iglesia Católica, para pasar a ser tuteladas por la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli. En dicho documento, compuesto por 70 páginas, estas religiosas mostraban su rechazo al papa Francisco y tampoco reconocían a todos sus predecesores hasta Pío XII.

"Si el señor Iceta no viene es que es un cobarde"

Un comunicado que no gustó nada al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, quien optó por excomulgarlas, y ahora, pide su desahucio del convento antes de 12 de septiembre, pero ellas se niegan. Por ese motivo, este martes declaran las exclarisas para luchar por no ser desahuciadas. A su llegada al juzgado, Espejo Público ha entrevistado a Sor Paloma, quien ha reconocido que: "Nosotras estamos aquí y esto es indignante, es alucinante que un arzobispo de una Iglesia Conciliar haya llegado hasta este punto. No sé si vendrá hoy, si no viene es un cobarde. El señor Iceta no tiene otro movimiento que su propia ambición para quedarse con nuestros monasterios".

"Iceta no es católico"

Sor Paloma ha afirmado que "ellas se someten al juicio de la Tierra, pero viven del juicio de Dios". Se consideran católicas, y creen que el arzobispo de Burgos: "No es católico, él es de la Iglesia Conciliar, eso es una cosa que se han inventado".

"El monasterio es nuestro, somos una entidad jurídica no monjas aisladas"

A la pregunta de por qué no deben ser desahuciadas, la religiosa ha contestado: "Porque es nuestro monasterio, y no es de la Iglesia Conciliar, somos autónomas, es nuestro, somos una entidad jurídica, no somos monjas aisladas y son nuestras posesiones". Las monjas de Belorado han reconocido a Espejo Público que llegan a su cita con el juzgado con "la conciencia tranquila y con mucha paz".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.