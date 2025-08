Los socorristas de las playas de Barcelona en huelga "total e indefinida": "Pedimos la ampliación de la temporada y no es un capricho"

Los socorristas de las playas de Barcelona se quejaban de sus condiciones laborales y formalizaban una huelga desde el pasado viernes 1 de agosto. Una profesión de la que denuncian gran precariedad y falta de recursos. Más Espejo hablaba con uno de ellos y conocía de primera mano la opinión de los afectados: Gustavo, el cual lleva 20 años trabajando en esas playas.

"Venimos arrastrando carencias de todos los sentidos desde hace años", expresaba. Por ello, en 2023 convocaron una huelga con la intención de solucionar los problemas, pero esta, a pesar de parecerlo en un primer momento, se saldó sin mejoras. "El Ayuntamiento se comprometió con una serie de cuestiones (…) Pasaron 2 años y no se han cumplido absolutamente ninguno de todos los acuerdos que llevaron a levantar la huelga de ese momento", confesaba.

Pero, ¿Qué es lo que piden?

Por un lado, exigen mejores condiciones de los módulos de salvamento, porque están en un "estado calamitoso". Según el socorrista: se va la luz, cuando llueve entra agua, los pisos son deslizantes y suponen un peligro de caída para los que entran, hay plagas de cucarachas y roedores, y no hay ventilación. Por otro, solicitan sueldos mejores, ya que se encuentran entre los 1500/1600 euros. "Hace diez años que tenemos el salario congelado", aseguraba. Por último, requieren la ampliación de la temporada alta del 1 de mayo al 30 de septiembre y, por lo tanto, más personal para los momentos de mayor afluencia en las playas.

"No es un capricho"

Un motivo especialmente importante, ya que con ello se podría conseguir salvar más vidas. Gustavo compartía que hace unos días tuvieron un susto en la playa de la Mar Bella, cuando una persona casi se ahoga. En relación a ello, el socorrista expresaba que "no hemos tenido que lamentar una víctima fatal, pero si eso mismo hubiera pasado en el mes de marzo, abril, mayo (…) esa persona quizás no hubiera corrido la misma suerte". Asimismo, recordaba que a finales de mayo en la playa de Llevant tuvieron que lamentar una víctima por culpa de una torre cerrada. Una situación en la que es muy difícil que otro compañero pueda salvar desde otra torre más lejana, teniendo que correr muchos metros por arena y cargado con los equipos de salvamento. "En temporada baja trabajamos en esas condiciones. Pedimos la ampliación de la temporada y no es un capricho", recalcaba.

Una huelga que es "total e indefinida" y en la que todos están de acuerdo. Porque, aunque tengan que ir a trabajar por obligación, como decía el socorrista, la situación es "insostenible".

