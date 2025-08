Hablamos con el concejal de Robledo de Chavela acusado de agredir a varios vecinos: "Lo mismo hay otra agresión hoy"

Lo que prometía ser una tranquila escapada de verano para Vicente terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla. El vecino relata una agresión por parte de Alejandro, concejal del Ayuntamiento del municipio, tras un altercado en plena vía pública. Según su testimonio, mientras caminaba por una calle del pueblo, dos bidones cayeron cerca de él, golpeándole en la pierna. Al advertir al edil sobre lo sucedido, la respuesta de Alejandro fue tajante: “Si no te ha pasado nada, sigue andando”. Vicente, sorprendido por la falta de empatía, insistió en que debía tener más cuidado. Fue entonces cuando -según asegura- el concejal se encaró con él y le propinó un puñetazo: “Me hizo una herida aquí y otra aquí,” nos cuenta señalando su rostro.

Presentó la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil, donde le dijeron que no era la primera que se interponía contra el edil. Aunque Vicente asegura no conocer previamente a Alejandro, varios vecinos dan otra versión. Algunos afirman que el comportamiento agresivo del concejal es conocido por todos en el pueblo: “Yo lo he visto tratar mal a su hermana en plena tienda, delante de la gente", "a mí me ha soltado comentarios racistas, me da miedo", "te hacen la vida imposible".

Más Espejo ha acudido a Robledo de Chavela para descubrir esta trama. No son pocos los vecinos que nos ponen mala cara en cuanto escuchan el nombre de "Alejandro". No son uno, ni dos, ni tres, son más de 10 los que nos aseguran que el comportamiento del edil deja mucho que desear: agresiones, insultos, faltas de respeto. Intentamos que algunos de estos vecinos denuncien este malestar frente a la cámara, pero obtenemos la misma respuesta de cada uno de ellos: "No voy a hablar, tengo miedo de que vaya contra mí". El miedo a represalias juega a favor del edil, aunque no se puede obviar que algunos vecinos reconocen su fuerte carácter: "Ha tenido discusiones, pero tanto para llegar a las manos...".

“No quiero enemistad con él. Es del pueblo y puede ir a por mí en cualquier momento”

Por su parte, el teniente alcalde y su familia niega las acusaciones. Su hermano lo califica de “tonterías” y se burla de la denuncia, incluso llegando a justificar que su hermano haya dado una bofetada a un vecino: “Te he dado con la manita así y denuncias, venga ya”.

El clima de tensión se palpa en el ambiente, y Alejandro no teme enseñar su 'supuesto' comportamiento conflictivo ante las cámaras. Durante la grabación de una entrevista al exalcalde, el edil entra en plano y comienza a amenazar a nuestro entrevistado con insultos y descalificaciones: "Gilip*****, va a haber otra pelea hoy”. Frase que le hizo quedar en evidencia, como cuando, al hablar de la agresión a Miguel, otro vecino, dijo que "le había venido la regla".

Ante estas constantes faltas de respeto los vecinos exigen que se tomen medidas: “No es comprensible que alguien así siga siendo concejal”, "algo deberían hacer".

El Ayuntamiento de Robledo de Chavela aún no ha emitido un comunicado oficial al respecto. El descontento con el edil en el pueblo crece, mientras los habitantes piden que se tomen medidas contra una persona que está en el poder y que ningunea a sus vecinos.

