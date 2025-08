Soraya Arnelas responde a las críticas por el vídeo viral de su hija: "Yo no vendo a mis hijas"

Lo que comenzó como un vídeo inocente y familiar ha terminado por convertirse en en todo un fenómeno viral. Hace más de una semana, la cantante Soraya Arnelas compartió un clip en redes sociales en el que aparecía su hija haciendo el "baile del pingüino". El contenido, que tiene casi 150 millones de visualizaciones, ha dado la vuelta al mundo, convirtiéndose en tendencia incluso en medios internacionales.

Pero junto a la viralidad ha llegado la polémica. Muchas cuentas han compartido el contenido, y no han tardado en aparecer las críticas, tanto a la cantante como a la pequeña protagonista del vídeo. El debate sobre la exposición de menores en redes sociales ha surgido con fuerza, y con él, opiniones enfrentadas en torno al rol de los padres en la era digital.

Desde Espejo Público hemos podido hablar con Soraya, quien se ha mostrado molesta por la ola de comentarios negativos que ha recibido: "¿Qué cómo me siento? Pues no siento nada, porque mi hija es maravillosa, divertidísima y tal como la ves en ese vídeo es lo que es, se acabó. ¿Pero críticas de qué? O sea, la gente...", responde sin tapujos.

La artista niega rotundamente que se haya lucrado con el vídeo: "Yo no vendo a mis hijas, yo no estoy cobrando por ese vídeo. Ha salido de mis redes sociales y ya está. Esto no es una campaña de nada", explica.

"Esto es simplemente… bueno, se ha viralizado un baile de mi hija que yo comparto en mis redes sociales cada día con mi gente y con mis seguidores de bien. ¿Me entiendes? Con los que me siguen cada día", añade.

Arnelas ha reivindicado su papel como madre y ha cargado contra las críticas constantes: "Por favor, me llevan criticando 20 años, ¿Qué me vas a criticar ahora? ¿Qué esto es algo nuevo? Yo ya estoy acostumbrada a que me critiquen y yo sigo siendo la mejor madre del mundo para esa hija", zanja con rotundidad.

"Cualquier persona puede coger cualquier vídeo de cualquier persona, no solamente el mío. Bueno, pues ha tocado con un vídeo de mi hija, pero tengo 50 vídeos de mis hijas en redes sociales. Ha tocado ese, bueno, pues no pasa nada", señala.

