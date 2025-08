Laura Pacheco nos da los trucos para no pagar extra por la maleta en el aeropuerto: "Con esto me ahorro entre 80 y 70 euros"

Las maletas y los aviones siguen siendo un problema para muchos viajeros. El tamaño de esta sigue afectando a los usuarios que a diario se quejan de los precios o las multas impuestas por pasarse de centímetros.

La gente ya está empezando a inventarse trucos para evitar pagar de más entre los que resalta el más popular: ponerse infinitas capas de de ropa.

Laura Pacheco, acostumbrada a viajar con frecuencia por su relación a distancia, nos cuenta los trucos para llevar mucha ropa sin necesidad de pagar extra en el aeropuerto.

La chica muestra cómo colocarse la ropa encima para pasar desapercibida y el orden en el que hacerlo pasando el mayor número de prendas posible. "En invierno meto dentro de las botas tops o vestidos de fiesta", cuenta.

"Con esto me ahorro entre 80 y 70 euros", asegura y añade: "No me compensa pagar el dinero". ¡Dale al play!