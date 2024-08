El policía nacional Serafin Giraldo, sobre la desaparición de Puigdemont: "Quedamos muy mal todos (...) parece un cachondeo"

Se siguen sucediendo las reacciones al retorno de Carles Puigdemont a España. En las últimas horas, han trascendido nuevas imágenes de la llegada del expresident al paseo de Lluís Companys, donde frente al Arc de Triomf ha pronunciado un breve discurso antes de prácticamente desaparecer.

En el vídeo se puede ver a Puigdemonten una calle aledaña, rodeado de un grupo reducido de personas y caminando con paso ágil. Acto seguido procede a reunirse, con los cientos de simpatizantes que le aguardaban.

Los Mossos d'Esquadra han decidido activar el 'Pla Gàbia' traducido como Operación Jaula. En el marco de esta operación se han activado controles en carreteras con el fin de localizar al líder de Junts, y se ha activado el nivel 3 tanto en la región policial de Barcelona, así como en las regiones Metropolitanas Norte y Sur. También se ha remitido un modelo y matrícula de coche.

Esta actuación policial ha sido cuestionada. Algunos sectores se preguntan cómo es posible que Carles Puigdemont lograra huir tras pronunciar el discurso en una abarrotada vía pública, próxima al Parlament, y en la que había desplegado un amplio dispositivo. Con el fin de dar respuesta a algunos de estos interrogantes, Espejo Público ha logrado contactar con Serafín Giraldo, inspector de la Policía Nacional. "Me parece que nos falta muchísima información, porque desde un punto de vista operativo, quizás sea una chapuza", anticipa.

"Me parece chapucero"

Giraldo se refiere a las imágenes de Puigdemont llegando a la plataforma: "Evidentemente, no se puede detener a unas personas en esas circunstancias, pero sí antes de que se produzcan esas circunstancias, e incluso después de esa especie de mitin". Asegura que el juez Llarena debería "exigir algún tipo de explicación" o responsabilidad a la dirección de los Mossos.

El inspector de policíase muestra muy crítico con la policía autonómica: "Desde mi punto de vista (...) me parece chapucero, se me puede colar una persona, pero no una de las personas más buscadas ahora mismo (...). Evidentemente, hay un problema, u problema de operativo". Sobre qué podría explicar este hecho, Serafín Giraldo apunta "a que los Mossos les hayan engañado desde un punto de vista político" o bien que "haya algo que se nos escapa (...) quizás una especie de pacto (...) porque desde un punto de vista operativo, la imagen de los Mossos queda muy en entredicho".

Una imagen en entredicho

Al ser preguntado por Lorena García sobre si esta situación se podría haber dado en algún otro punto de España, Giraldo reitera que: "Me parece algo esperpéntico (...) imagínate que una de las personas más buscadas llega a la Puerta del Sol de Madrid, y se pone a dar una especie de mitin, no hace falta ser policía para (...) entender que algo raro ha ocurrido". El agente va más allá, señalando que no solo ha sido la imagen de los Mossos la que se ha visto dañada, sino "la imagen de España como país (...) quedamos muy mal todos (...) parece un cachondeo".

Serafín Girarlo finaliza recordando que: "Este señor ha tenido tiempo de sobra para huir a Francia", así como que: "Es el director de los Mossos d'Esquadra el que tiene que salir a dar explicaciones. Si asumimos competencias asumimos responsabilidades".