Un mosso nos cuenta cómo va a ser la detención de Puigdemont: "Tendríamos que esperar a la salida para poder detenerlo"

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont volverá a España para la sesión de investidura que se celebrará este jueves, pero… ¿por dónde entrará?, ¿será detenido?.

Albert Palacio, portavoz de Mossos USPAC resuelve todas las dudas en una entrevista en Espejo Público. "El Parlament tiene dos entradas: una principal y otra de servicio, ambas estarán vigiladas. Si la cúpula policial decide que no va a entrar, no entra".

Así será su detención

Según el miembro de los mossos d´Esquadra: "Tendríamos que esperar a la salida para poder detenerlo, ya que dentro del Parlament no se puede".

Puigdemont no será esposado

"Las esposas se ponen cuando nuestra seguridad está en riesgo, que es en el 95-98% de las veces. Si creemos que no, no hace falta esposarlo. En el caso de Puigdemont, entiendo que si se decide no ponerle las esposas no pasaría nada, porque no creo que haga un atentado contra los agentes de la autoridad", admite Albert Palacio.

Una mayor seguridad

Según el miembro de la policía autonómica de Cataluña: "No sabemos exactamente cómo será el operativo, supongo que será normal pero con un poco más de seguridad sobre todo por las movilizaciones de gente que habrá. Blindar el Parlament no es tan complicado, ya que solo tiene dos entradas. Yo creo que puede ser un dispositivo normal que cuando hay un acto de investidura pero con un poco más de refuerzo".

Imposible blindar Cataluña

"Es imposible blindar los accesos a Cataluña porque hay 80.000 formas de cruzar la frontera: en coche, por caminos, por carretera, por Andorra, andando... Que se blinden un poco los pasos fronterizos puede ser, pero si quieres entrar, entras", afirma Albert en Espejo Público.