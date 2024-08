Así han sido los siete años de exilio de Carles Puigdemont: "No volveré ni esposado, ni rendido"

La vuelta de Carles Puigdemont podría ser inminente. Fue el pasado sábado cuando el expresidente de la Generalitat confirmó que volvería a España para el pleno de investidura del Parlament. Las fichas en el tablero catalán siguen moviéndose. El PSC de Illa ha logrado reunir los apoyos de ERC y los Comunes para ser investido, y este martes ha comenzado la ronda de consultas, marcando así el inicio de una semana clave, que podría acabar con la designación de un nuevo president.

El retorno del líder de Junts promete no ser pacífico. Si bien Puigdemont en una carta publicada en X defendió que "así como ir al exilio fue una decisión política, volver del exilio también lo es", la presidenta de Junts, Laura Borràs ha aprovechado para advertir que "el president no se dejará detener. No reconoce esa capacidad de los jueces para detenerlo". Una vuelta que, además, amenaza con lastrar la investidura.

Desde Espejo Público han querido analizar la evolución de la figura de Carles Puigdemont durante estos siete años de exilio, ya que el político se ha visto obligado a reinventarse en función de la evolución del contexto político.

Siete años de exilio

Cabe remontarse al referéndum ilegal del 1 de octubre y el simulacro de declaración de independencia. El antes presidentse vio obligado a huir, cruzando la frontera hacia Bélgica, escondido en un coche. Fue a continuación cuando la justicia española emitió una orden de detención, que provocó su entrega a las autoridades flamencas. Acto seguido sería puesto en libertad sin fianza.

Desde 2018 reside en la conocida como 'Casa de la República', desde donde ha emitido declaraciones en las que advertía que "no volveré ni esposado, ni rendido delante de un juez español". Mientras tanto, en España, sus consejeros sí eran detenidos por un delito de sedición.

Durante estos años, Carlos Puigdemont llegó a encabezar las listas de Junts per Cat y prometió su regreso, pero el Tribunal Constitucional prohibió su investidura telemática. Como respuesta, el fugado optó por evitar una posible detención, a través de la designación de Quim Torra como sucesor.

Una segunda detención

En marzo de 2018 volvió a ser detenido, en esta ocasión al cruzar la frontera alemana, siendo puesto en libertad poco después, ya que los tribunales no apreciaron un delito de rebelión. Tan solo un año después, en esta ocasión, durante la campaña de las elecciones europeas, anunció una vez más su intención de volver a Cataluña, algo nuevamente no pudo ejecutar, pese a contar la condición de Eurodiputado, y la inmunidad. En esos momentos también se conocieron las condenas a 9 y 13 años de prisión a los líderes del 'procés' que no abandonaron el país.

En 2021, ya al frente de JuntsxCat Puigdemont vuelve a renunciar a la candidatura, en esta ocasión a favor de Laura Borrás, mientras que en 2022 el Tribunal General de la Unión Europea avaló la retirada de la inmunidad al expresidente. De esta forma, durante estos siete años la 'Casa de la República' de Waterloo, ha presenciado reuniones entre rivales y simpatizantes políticos, así como se ha convertido en el epicentro de la gobernabilidad de España en los últimos meses.