Un experto en cursos policiales, sobre el acuerdo entre SUP y Desokupa: "No pueden formar a 30.000 policías, eso es inviable"

El acuerdo firmado entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la organización Desokupa para ofrecer una formación en defensa personal a unos 30.000 agentes de la Policía continúa en el foco de la polémica.

Fue hace tan solo unos días cuando se anunció el convenio que, según explicó Daniel Esteve, dueño de la empresa Desokupa, "va a ser un curso de hasta 500 policías a la vez con 18 formadores". Por parte de del SUP su secretaría general, Mónica Gracia, ha justificado la necesidad de impartir el curso afirmando que "tenemos un problema en las calles. Hay una violencia desmedida y la autoridad se ha perdido. Los compañeros están más en riesgo y con esto queremos que se sientan más seguros".

De igual manera, fuentes del el sindicato, aseguraron que será "homologado y baremable", una información que han desmentido desde el Ministerio de Interior, quienes también han confirmado que no cuentan con el respaldo de la Dirección General de Policía. En la formación política Sumar, han ido más allá, reclamando al ministerio la ilegalización de Desokupa, tachándole de "grupo parapolicial", al que "no podemos tolerar".

Espejo Público ha querido conocer la opinión de otros grupos policiales sobre el acuerdo. Para ello, han contado con la intervención de Pancho, antiguo GEO y experto en artes marciales que ya cuenta con una amplia experiencia en la formación de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil.

Un acuerdo alarmante

"El acuerdo es cuanto menos alarmante o curioso", comienza afirmando. El CEO de Geopol atribuye el acuerdo entre SUP y Desokupa a la falta de "empresas que dediquen a formar, porque evidentemente si un sindicato tiene que recurrir a formar a policías fuera de lo que viene a ser el cuerpo, es porque el cuerpo a lo mejor no tiene capacidad para formar a tanto policía". El ex agente asegura que la demanda cada vez es mayor, ya que las fuerzas de seguridad cada vez quieren formarse más en esta materia, y a este aumento de la demanda se le suma el hecho de que "en esto de las artes marciales no es cuestión de dar un curso, al final (...) se trata de dar una formación continuada".

El empresario afirma ser consciente de que en el acuerdo, es la ideología de Desokupalo que ha generado mayor polémica: "A mí personalmente no me preocupa. Porque al final, si me tienen que operar, me da igual la ideología que pueda tener el cirujano, lo que quiero es que sea el mejor", explica.

"Yo creo que el sindicato lo que ha hecho ha sido (...) una llamada de atención, y desde luego la noticia ha conseguido dar el eco sobre la necesidad de formación que hay en todos los cuerpos y fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado", alega. Pancho cree que la formación de 30.000 agentes de mano de una sola empresa resulta "inviable": "Es imposible (...) no pueden formar a 30.000 policías, eso es inviable, no podríamos ninguno y es chocante, por supuesto que sea a lo mejor una empresa que no se dedica expresamente a ello", agrega.

El CEO de Geopol confirma que en los últimos años se ha producido un cambio de tendencia en el ámbito de la formación: "Hasta hace un año (...) la gente salía prácticamente con unos conocimientos (de defensa) mínimos", lo que choca con que cada vez se observa una mayor resistencia a la autoridad en las calles. Pancho concluye apuntando a que en lugar de formar a los 30.000 policías, "hay que formar a los policías que están en primera línea, en las unidades que van a intervenir".