La Policía alerta del aumento del timo del vishing: Te contamos cómo evitarlo

Los estafadores se aprovechan de las dificultades intentando ofertar algo que puede venir bien en tiempos de sequía económica. Existe una estafa de telefonía que se conoce como el vishing y aumenta en nuestros días.

Se trata de un timo telefónico en el que una persona llama por teléfono y se hace pasar por una compañía de suministro, nos emplazan con un correo electrónico para confirmar los datos y al pinchar en correo acceden a nuestro registro bancario.

La Policía advierte de que siempre que se produce una situación en la que hay un encarecimiento de servicios surgen llamadas de personas que ofrecen un servicio más económico. Estas personas que están a la búsqueda de estas condiciones ventajosas son más propensas a picar en estas llamadas y hay un porcentaje que son fraudulentas. Hay que observar en qué momento de la llamada solicitan información que puede poner en riesgo la economía: datos relacionados con una cuenta bancaria, códigos de confirmación de una operación ya realizada

Ese tipo preguntas están intentando completar una transacción financiera, y la Policía advierte que ninguna compañía te va a pedir estos datos. Raquel fue víctima de este timo. Le llamaron haciéndose pasar por la compañía de Natury. Le ofrecían un 40% de descuento en la factura de la luz. Para Raquel era un chollo pero al no ser ella la titular del contrato les dijo que ella no podía aceptar la oferta. Le dijeron que no importaba y que con solo el envío de un SMS se ocupaban de todo.

Raquel, sospechando de que pudiera tratarse de un fraude, pidió la oferta por correo y le enviaron un e-mail desde una cuenta personal por lo que confirmó sus sospechas. Cree que una persona mayor puede ser un cebo fácil para este tipo de timadores.

