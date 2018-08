Polémica por el 'boloencierro' de Matalpino: "No podemos quedarnos parados, si no te mueves la bola te hace daño"

MADRID | UN HERIDO GRAVE EN LOS FESTEJOS

Las fiestas de Mataelpino en honor a San Bartolomé han quedado empañadas por un accidente ocurrido en la celebración de su tradicional 'boloencierro'. Un joven de 29 años resultó herido grave tras ser arrollado por la bola, de más de 200 kilos. El joven se encuentra ingresado en el Hospital madrileño de La Paz con pronóstico reservado. José Ángel López, secretario de Organización del 'boloencierro', asegura que estos accidentes ocurren porque no se siguen las instrucciones de seguridad. "Hay que moverse porque si no la bola te hace daño, este señor no se movió y se produjo el golpe"