El papable español, Luis Argüello, da sus preferencias para el nuevo papa: "Que sea fiel a Pedro y a Francisco"

El recientemente fallecido papa Francisco nombró obispo en 2016 a Luis Argüello, actual presidente de la Conferencia Episcopal Española. El sacerdote acaba de regresar del Vaticano, donde ha encabezado la delegación de la Iglesia española en el funeral del Pontífice.

"De alguna forma todos estamos llamados a preparar nuestra tumba"

Monseñor Argüello manifestaba su agradecimiento al papa Francisco por haberle llamado a ser obispo. También ha valorado la confesión del Santo Padre al Arcipreste de Santa María la Mayor - destino final de su cuerpo - lo que la Virgen María le habría advertido durante uno de sus rezos: "Prepárate la tumba".

Para el arzobispo de Valladolid todos los acontecimientos sucedidos en las últimas semanas constituyen una parábola de lo que ha sido el pontificado de Francisco: "Algo que toca el corazón (...) Lo importante es lo que ha hecho en favor de la Iglesia en todo el mundo".

"El se lo perdió"

Una de los asuntos de los que más se ha hablado en nuestro país en torno a la muerte de Francisco ha sido la decisión del presidente del Gobierno de no acudir al funeral del papa. El presidente de la Conferencia Episcopal sin embargo prefiere "resaltar sobre todo las presencias. Estuvo el Rey, el Jefe del Estado, miembros del Gobierno. (...) El Estado estuvo bien representado".

"Fijémonos en lo positivo"

Añadía el sacerdote y subrayaba que una gran cantidad de españoles sí decidieron acudir a Roma para presenciar un momento que califica de "ocasión única", entre los que se encontraban 1.500 jóvenes. Sobre la ausencia de Sánchez aseguraba lo siguiente: "Él se lo perdió".

"Un papa que sea fiel a Pedro y a Francisco"

Luis Argüello mostraba de manera muy prudente algunas de sus preferencias de cara a la inminente elección del nuevo pontífice, en un cónclave que dará comienzo del 5 al 11 de mayo.

Se puede deducir que el máximo representante de la Iglesia de España se inclinaría por un sucesor 'continuista', con una línea acorde a la seguida por el primer papa hispanoamericano.

"Un papa que sea fiel a Pedro y a Francisco. Porque el nuevo papa sucede a Pedro, pero el anterior sucesor de Pedro ha sido el papa Francisco. (...) Una persona dispuesta a anunciar el Evangelio como estos días la Iglesia está leyendo el libro de Los Hechos de los Apóstoles", continuaba monseñor Argüello.

Enumeraba el Arzobispo una serie de relatos bíblicos para poner en valor el pontificado de Francisco: "Anuncia el reino de Dios con una cercanía singularísima a aquellos que más gimen".

Un cónclave controvertido

El obispo español no evitaba pronunciarse sobre la polémica surgida por la presencia o no del cardenal Angelo Becciu en el cónclave en el que se decidirá quién liderará la Iglesia Católica. Según Argüello "por sentido común" y remitiéndose a los escritos dejados por Francisco: "Seguramente no sea lo más oportuno".

Después de ser apartado Becciu por orden directa de Francisco tras una primera sentencia por malversación de fondos, "lo mejor sería que el propio cardenal Becciu renunciara a participar (en el cónclave)", sentenciaba el padre Argüello.

