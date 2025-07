Paco Marhuenda crítico con José María Ángel, comisionado del Gobierno para la Dana, tras su dimisión "¿Por qué dimite si es inocente?"

En la mañana del 31 de julio se conocía la dimisión del comisionado de Gobierno para la Dana, José María Ángel, después de que se hiciese pública la presunta falsificación de su título universitario. En las últimas horas, el periódico 'OK Diario' también ponía sobre la mesa que su mujer ocupa un cargo público para el que no está licenciada. Espejo Público comentaba las declaraciones del comisionado, en las que niega las acusaciones y defiende que ha sufrido un "ataque", y se planteaba si su dimisión se ha visto influida o no por las recientes noticias publicadas en la prensa.

"No conozco a nadie inocente que dimita"

Paco Marhuenda, director del periódico 'La Razón', describía la situación como un "escándalo enorme" y explicaba que existen una serie de condiciones y requisitos que se exigen para asumir estos cargos, y que, incluso él mismo, ha tenido que pasar en más de una ocasión: "El Estatuto Básico de la Función Pública establece los requisitos (...) Lo tienes o no lo tienes". Asimismo, indicaba que lo ocurrido es un "delito de malversación continuada" y que la respuesta del comisionado da a entender su culpabilidad: "¿Por qué dimite si es inocente?". "No conozco a nadie inocente que dimita", añadía.

El "plus" de este caso

La periodista Ainhoa Martínez respondía a la pregunta de Marhuenda indicando que su dimisión puede deberse a un intento de defensa. Sin embargo, ella consideraba que la carta publicada en la que da explicaciones no es suficiente, y la mejor exculpación sería en la que presente "ese título oficial y compulsado en el momento que tenía que presentarlo como requisito para acceder a esa plaza".

La colaboradora recordaba a Noelia Núñez, que fue la última política acusada de falsificación de títulos académicos, la cual también dimitió tras comprobarse que, efectivamente, su curriculum vitae no era cierto. En relación a este caso, y tantos otros, expresaba que la gravedad del asunto del comisionado es que "esa formación era un requisito para acceder a esa plaza". Lo que supone un "plus", ya que ha quitado la posibilidad a otras personas de acceder a ello. "Si es inocente ahora se podrá defender, pero fuera de este comisionado para la Dana, que además es una cuestión bastante sensible", concluía.

