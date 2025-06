Paco Marhuenda, contundente con las últimas informaciones de la corrupción en el PSOE: "El caso es tan extenso, tan repugnante, tan sórdido..."

La trama de corrupción que ha alcanzado hasta el momento incluso al ya ex número dos del PSOE, Santos Cerdán, sigue creciendo. El último capítulo de la tarde del miércoles era la dimisión de Ramón Alzórriz, vicesecretario del Partido Socialista de Navarra, después de trascender que su mujer trabajó en la empresa Servinabar, beneficiaria del mayor contrato de obra pública de la comunidad foral, aunque al mismo tiempo negaba tener relación con las irregularidades que se investigan.

Previa a esa renuncia se produjo la primera comparecencia - entre lágrimas - de la presidenta de Navarra, María Chivite, del PSN, que lamentaba la supuesta corrupción de Santos Cerdán, que sería su mentor político. La misma mañana de este jueves volvía a dar explicaciones y defender su honestidad.

El manual del corrupto

Paco Marhuenda, periodista y director del periódico 'La Razón', manifestaba su indignación con contundencia, ante el sin fin de nuevas informaciones y personas salpicadas por el escándalo: "Es 'el a,b,c' de la corrupción. Cualquier corrupto, primero lo niega, normal; luego se pone a llorar el responsable político, diciendo 'no sabía nada', 'es increíble', 'me han engañado, me han traicionado'... Pero eso, desde el principio de los tiempos. Si te vas a Roma, también los corruptos hacen este tipo de cosas".

"La gente más sórdida y más guarrindonga"

Aseguraba no verse sorprendido por el desarrollo de los acontecimientos, subrayaba el supuesto desconocimiento de cualquier anomalía que esgrime el presidente del Gobierno.

"Pero al final el caso de corrupción es tan extenso, tan repugnante, tan sórdido (…), de este caso de prostitutas (…) Cerdán iba de puro, casto y bueno, resulta que era un chorizo indeseable", aseveraba Marhuenda, que dejaba la siguiente afirmación: "Hemos pasado del socialismo de la gente que se había bien formado, (…) a la gente más sórdida y más guarrindonga que te puedas echar a la cara".

