Óscar Puente, el azote 'tuitero' del PSOE: "Mientras seas ministro no tienes la misma libertad de expresión"

Óscar Puente es uno de los ministros del Gobierno más activos en las redes sociales. Se encuentra de baja por paternidad pero eso no le impide seguir compartiendo contenido. Pareciera que la baja por paternidad le estuviera dejando más tiempo libre y mantiene muy activas sus redes sociales. Lejos de irse está más presente que nunca en X. Se ha convertido en el justiciero del PSOE en redes, pegado al móvil y pendiente de todo lo que ocurre en la actualidad para comentarlo. Una de sus últimas gestas ha sido la de 'tuitear' más de 25 veces en menos de 8 horas. En plena efervescencia política el ministro se ha convertido en la voz discordante del PSOE en las redes.

En su perfil de X acumula más de 260.000 seguidores y tiene ya más de 49.000 post. Pero su objetivo no son solo políticos, ataca también a periodistas, empresarios y medios de comunicación.

"Mientras un político haga su trabajo bien no lo voy a criticar"

En sus redes sociales ha comentado la manifestación del PP contra el Gobierno. Señala Carmen Ro que "se han dicho muchas cosas" y lamenta no poder señalar la autoría. "Nunca he defendido las redes porque me molestan y creo que entorpecen muchas cosas. Entiendo que es un lenguaje que engancha a la gente joven pero mientras un político haga su trabajo bien no lo voy a criticar".

Para el periodista y colaborador de Espejo Público Juan Soto Ivars que lo que hace Óscar Puente en Twitter no es solo "tirarnos el contenido de los pañales de su hijo para darnos en la cara con ellos de manera genérica". "Ataca a gente que publica informaciones del Gobierno, hace escrache digital contra personas como Elisa Beni o Madina. Todavía puedo entender que ataque a la oposición desde Twitter pero que ataque a Ciudadanos desde una institución... tú eres el ministro y mientras estás en ese cargo no tienes la misma libertad de expresión. Eres una institución con patas", apunta.

Rubén Amón: "El ministro dedicó medios y tiempo personal para investigar lo que se decía de él"

El ministro Óscar Puente dedicó medios y tiempo personal para investigar qué se decía de él, en qué términos y en qué medios se hablaba sobre su persona. "A través de este ministro hemos tenido noticias de informes exhaustivos que emplean medios y tiempo para saber qué dicen de uno y en función de eso establecer represalias".

