Óscar Díaz, ganador de Pasapalabra: "Todavía hay una parte de resaca agradable que intento sobrellevar"

Han pasado dos semanas desde que el madrileño Óscar Díaz ganara el bote de Pasapalabra: nada más y nada menos que 1.816.000. ¿Cómo le ha cambiado la vida a este campeón? De momento, sigue teniendo el mismo dinero en su cuenta corriente, "unos 6.000€", según ha confesado a nuestro compañero Diego Revuelta. Aunque el bote era de cerca de dos millones de euros, el ingreso que recibirá Óscar rozará el millón. Hay que descontar los impuestos, pero asegura que "no me parece mal. Es algo que está estipulado y no tengo por qué ser especial".

Lo que sí ha notado es un aumento de su popularidad. Mucha gente le para por la calle para darle la enhorabuena. También le pasó durante la grabación de este reportaje. "Estaba deseando que te lo llevaras tú", le dijo un transeúnte. Además, nos hemos adentrado más en sus rutinas. ¿Cuáles han sido sus trucos para estudiar? El ganador ha desvelado su técnica: "Veía los roscos, respondía al ritmo de los concursantes para ver si se me daba más o menos bien, y me apuntaba las palabras que me resultaban difíciles".

Las horas de estudio al día iban variando: "Ha habido épocas en las que he pasado todo el día estudiando", y otras en las que no ha podido dedicar ni una. Lo que sí es cierto es que Óscar ha visto 13 años de programas, lo que significa miles y miles de roscos. Eso le permitía saber con qué frecuencia se repetían las preguntas. "De las 25, 19 o 20 ya han salido, lo que pasa es que no salen continuamente. A lo mejor hay alguna que sale una vez al año y otra una vez en esos trece años", ha explicado.

¿Cómo ha digerido Óscar su victoria?

"Al día siguiente de ganar estaba muy despistado porque me faltaba algo importante. Pasapalabra formará parte de mi vida mientras esté en este planeta", ha confesado. El madrileño no ha terminado de asimilar la noticia. "Todavía hay una parte de resaca agradable que intento sobrellevar lo mejor que puedo", ha confesado. Una noticia que a su madre le costó mantener en secreto, pues llevó "fatal" eso de no poder contarla a los cuatro vientos. La mujer también ha narrado que "de pequeño era como ahora". Ya entonces consultaba tomos y apuntaba las palabra que le pudieran interesar".

El regreso de Óscar a Pasapalabra

Este madrileño ha vuelto a pisar el plató de la que fue su casa durante meses, pero esta vez, sin roscos, sin contrincantes y sin público. "Tenerlo solo para mí ha sido muy extraño. Ha sido muy raro volver al plató y verlo vacío", ha revelado. También se ha reencontrado con algunas compañeras del equipo, que han contado que Óscar tiene "un punto de trastillo. El presentador, Roberto Leal, tampoco ha querido perder la oportunidad de saludarlo de nuevo.

Óscar se define como una persona "bastante valiente. En la vida he dado muchísimos bandazos profesionales, y por lo general han sido para bien". Por último, ha comentado entre risas que a veces recibe proposiciones de carácter sexual por redes sociales, algo que se toma a broma.