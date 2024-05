Tensión entre la madre de Moisés y Óscar tras ganar el bote de Pasapalabra: "No le invitaría a comer a casa"

A principios de 2023 Moisés, finalista de Pasapalabra, sufrió un serio brote de dermatitis. En aquel momento lo que más le calmaba era que su madre repasara con él preguntas del concurso. Hasta ahí llega la entrega y dedicación del finalista de Pasalabra que ha visto cómo su compañero Óscar Díaz se llevaba un bote de 1.816.000 euros.

Después de 159 programas el de Alfaro (La Rioja) no se va de vacío. A lo largo de su paso por Pasapalabra ha conseguido acumular un total de 159.000 euros. Pese a no haberse llevado el bote confiesa que está viviendo días "muy emocionantes". "Casi estaba mas tranquilo cuando estaba concursando que ahora", bromea.

Reconoce que sabía que perder el bote y ser expulsado del concurso era un escenario que podía ocurrir y estaba preparado para ello. Lo que más lamenta es no seguir en el programa. Señala que el día que perdió el bote tenía "una mano muy mala". "Lo vi desde la primera vuelta", recuerda. Sostiene que la pregunta sobre Egipto que le cayó era muy complicada.

"Yo no voy de concurso en concurso. Esto jamás va a ser una oposición para ganar dinero"

Bromea diciendo que Roberto Leal es la personas que más veces le ha dicho que no en la vida cuando fallaba las respuestas y cree que en el concurso "no todo es suerte". En los últimos 10 años solo ha participado en Pasapalabra, para él esto es un hobby que le divierte cuando sale del trabajo. "Yo no voy de concurso en concurso. Jamás va a ser una oposición para ganar dinero, el dinero nunca ha sido el principal motivo para ir a Pasapalabra", señala.

Licenciado en Economía trabaja de contable en una empresa de Alfaro desde hace 11 años. Bromea diciendo que sus compañeros de trabajo están un poco hartos de que le pregunten por él porque a lo largo del tiempo les intentan sacar información de su avance en el concurso. "Casi hasta me alegro por ellos que por fin van a tener un poquito de calma". Para él la gente del equipo del programa son como su familia y confiesa que la experiencia de estar en el programa ha hecho que le conozca mucha más gente.

La madre de Moisés: "Mi hijo ha demostrado una calidad humana muy grande como perdedor"

Pilar es la madre de Moisés. Para ella ha sido el ganador moral de la edición. "En realidad ganar es muy fácil pero perder no lo es y él ha demostrado una calidad humana muy grande para saber perder", reflexiona. Pilar vivía pendiente del teléfono por si su hijo le comunicaba en cualquier momento que había ganado el rosco.

El día que Óscar ganó el rosco no se lo dijo a su madre hasta que no llegaron a casa. Le fue a buscar a Tudela y cuando llegaron a la puerta de su domicilio Moisés se lo comunicó a su familia. No quería ponerles nerviosos porque se iban a poner en carretera y esa noticia les podía alterar. "Es una carretera muy transitada y por lo menos ya que había muerto en el concurso queríamos llegar vivos a casa"

Pilar ha estado muchas noches sin dormir. Cuando Moisés le dijo que Óscar se había llevado el bote se quedó paralizada. "Moisés ha invertido mucho tiempo e ilusión y tiene mucha capacidad de estudio", afirma.

La madre de Moisés no tiene palabras para el ganador. "Según creo tienes experiencia en ganar botes, ya ganaste uno en 2018 tú ya llevas el segundo bote", le ha espetado. Un comentario por el que los colaboradores de Espejo Público decían que delataba lo que le había molestado que su hijo perdiera el bote: "No lo puedo evitar perdona, soy una persona sincera". Sobre si invitaría a comer a Óscar a su casa en Navidad Pilar ha respondido categórica que no lo haría.