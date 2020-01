Omar Montes confiesa que sufrió 'bullying': "Me llamaban gordo y moro de mierda"

Reconoce que no tiene una preparación vocal y que graba según sale su voz en el 'autotuning'. En 'Como el agua' Omar canta con Ana Mena, que está arrasando en Italia y que va a abrir la próxima entrega de los Goya este sábado.

Omar nació en el barrio madrileño de Pan Bendito. Cuenta que desde pequeño estuvo acostumbrado a vivir cerca del trapicheo. Desde muy joven entró en el mundo del boxeo y cree que fue lo que le mantuvo a raya para ser "un chaval sanote" y no caer en el mundo del alcohol y las drogas.

A Omar le gusta hablar de sus inicios en los conciertos y les recomienda a sus fans que estudien. Reconoce que de niño era "gordito" y se metían con él. "Me llamaban gordo, moro de mierda y la gente que entonces me hacía bullying ahora me para por la calle para que les grabe vídeos a sus hijos", señala.

Uno de sus grandes amigos es Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja confesó recientemente haber tenido problemas con las drogas. Asegura Omar que actualmente está en un momento maravilloso y muy bien con la música.

