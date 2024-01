Miguel Tellado, sobre la tensión política: "Si alguien ha subido el nivel de decibelios ha sido el PSOE de Sánchez"

"Creo que el PSOE está en una estrategia de victimización". Este es el resumen de la intervención que ha hecho este miércoles el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, en el programa de Espejo Público.

El popular ha dedicado todo su discurso a criticar la "doble moral del PSOE", su "doble vara de medir". A su parecer, los socialistas "aciertan en que la violencia hay que condenarla, pero vaya contra quien vaya". Se refería a la concentración que tuvo la pasada Nochevieja frente a la sede del PSOE en la que se ahorcó y apaleó a un muñeco que representaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"En nombre del PP condeno los hechos y le pido al PSOE que abandone la estrategia de victimización"

"Las imágenes que hemos visto de Nochevieja en Ferraz nos desagradan y las condenamos", ha asegurado, pero ha explicado que esas imágenes les recuerdan "a imágenes en las que las juventudes socialistas ahorcaban a Mariano Rajoy y a las que los independentistas hacían lo mismo con una figura de su Majestad el Rey".

No entiende por qué el PSOE critica estas y no otras acciones violentas. "Son circunstancias que no se deben dar ni en la política ni en ninguna esfera de la vida... pero después de decir esto yo tengo que criticar el victimismo del PSOE y esta estrategia de la confusión porque nos piden explicaciones, pero se olvidan de que acaba de darle la alcaldía de Pamplona a un partido que lleva asesinos en sus listas y niega el terrorismo".

"No aceptamos lecciones del PSOE"

El portavoz del PP en el Congreso ha lamentado que "España vive una situación tremendamente grave porque el Gobierno está en manos de partidos independentista que quieren debilitar el Estado". Por ello, ha asegurado que "lecciones del PSOE, nosotros no estamos dispuestos a aceptar".

"El PSOE debe hacer análisis de conciencia sobre cuál es la situación que vive España y el grado de responsabilidad que tiene en la situación que vive nuestro país en estos momentos", ha declarado. Y ha culpado de la tensión política al presidente del Gobierno: "creemos que si alguien ha contribuido a subir el nivel de decibelios en la política española ha sido precisamente el PSOE de Sánchez".

El vídeo del PSOE

El pasado martes, el PSOE publicó un vídeo en sus redes sociales invitando al Partido Popular a que superen la ruptura con Vox. Sobre esto, Tellado ha explicado que no lo ha visto "porque estamos trabajando en el Congreso de los Diputados en una enmienda a la totalidad de la ley de amnistía, que presentaremos hoy mismo".

La enmienda del PP

La enmienda a la que se ha referido Tellado y que hoy publicará el Partido Popular pretenden modificar el Código Penal "para devolver delitos de deslealtad constitucional para evitar situaciones que ya se han producido en nuestro país". El objetivo final sería "proteger al Estado de aquellos que quieren atentar contra él".

Este miércoles, alrededor de las 13:00 horas, se podrá conocer la enmienda en su totalidad.