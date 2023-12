La despedida de la alcaldesa de Pamplona Cristina Ibarrola: "La política del PSOE se basa en la mentira y el interés personal en un sillón"

La moción de censura pactada por el PSOE que pondrá a EH Bildu al frente del Ayuntamiento de Pamplona está a punto de ejecutarse. Horas antes de que se produzca, dos candidatos socialistas al consistorio han renunciado a sus actas de concejales.

El primero en tomar la decisión ha sido Tomás Rodríguez, que este martes tendría que haber tomado posesión de su cargo como edil. Lo ha hecho "por los constantes señalamientos, ataques y presiones" de UPN. Tras la baja de Rodríguez, la siguiente en renunciar ha sido María José Blasco, también ha rechazado ocupar la plaza, por lo que será Miguel Matellanes quien asuma el cargo de concejal en el ayuntamiento pamplonés.

"El PSOE ha llevado a cabo una moción basada en la mentira en Pamplona"

Espejo Público ha hablado con la actual alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, en una de sus últimas entrevistas como primera edil. Niega las acusaciones del PSOE de haber presionado a los concejales a renunciar al acta. "Es una acusación absurda y ridícula", mantiene. "Simplemente hemos dicho que íbamos a dar la oportunidad haciendo un pleno extraordinario a que tomara el acta de concejal para poder votar", señala.

Sobre la decisión de Tomás Rodríguez de dejar el cargo apunta que él sabrá las razones de su decisión. "Le hemos nombrado concejal antes de que tuviera lugar el pleno para ejecutar esa moción de censura", explica. Califica de "traición basada en la mentira" la actuación del PSOE en Pamplona.

Al PSOE le hemos ofrecido un folio en blanco para construir el presupusto juntos"

Lamenta no haber llegado a acuerdos con el PSOE y asegura que les ofreció un folio en blanco para construir el presupuesto juntos y no han querido sentarse y han dicho no. "Son los del PSOE quienes sabían que esto estaba escrito y tenían que justificar una mentira", apunta.

"Se lleva hablando de una moción de censura desde el día 17 de junio, desde que fui elegida alcaldesa por ser la fuerza más votada. Detrás de esto estaba este pacto que caía en nuestra cabeza desde el primer día", mantiene.

"La gestión de Bildu es la vuelta al retroceso y a la imposición"

Afirma que ella cree en dos formas de hacer política: "la de construir cuidad e intentar aumentar la calidad de vida de los ciudadanos y en la de la mentira por estar en un sillón que es lo que hace el PSOE".

Sobre la gestión de Bildu, la valora como una vuelta al retroceso y a la imposición. Destaca que llevan a cabo prácticas como llevar a terroristas en sus listas, o llevar a concejales que tuvieron que dejar el acta por pertenencia a ETA.

Cree que "hay que vivir en Navarra para ver lo que es Bildu". "Mañana está la plaza reservada para su fiesta por una persona que está condenada por colaboración con ETA. Hay que vivir aquí mientras en la procesión del día grande de San Fermín te insultan y te agreden desde los balcones, Trabajan para su proyecto nacional, vitorean para los presos que salgan de la cárcel y trabajar para esto".

Se siente muy agradecida a la gente de Pamplona porque "frente a la oposición que han vivido han encontrado la colaboración de los ciudadanos, entidades y vecinos y eso ha sido maravilloso". "He visto muy poca ideología y muchas ganas de construir Pamplona", afirma.