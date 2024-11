Miguel Ángel Revilla: " A Juan Lobato le diría que siga para adelante y critique a los que le quieren defenestrar"

Miguel Ángel Revilla expresidente de Cantabria visita el plató de Espejo Público con un libro debajo del brazo: '¿Por qué pasa lo que pasa?'. El ahora diputado del partido regionalista en el parlamento de Cantabria recuerda que en un primer momento otorgó su voto de confianza a Pedro Sánchez.

Señala que cuando a Sánchez le defenestran del PSOE todo el aparato se pone en su contra, pero en ese momento Revilla fue de los pocos que le defendió. Recuerda que en aquel momento todos estaban contra Pedro y a favor de Susana Díaz. A Pedro no le conocía más que de decirle 'no es no' a Mariano Rajoy.

Revilla fue el primero en animarle a recorrer España con las siglas del PSOE. "Le dije: "Si yo tuviera los años tuyos simplemente con eso recorro España y gano las elecciones".

"Hoy me arrepiento de haber apoyado a Pedro Sánchez"

Hoy en día se arrepiente de haberle brindado su apoyo. Cuenta que cuando llegaron las elecciones y Sánchez se encuentra con 122 diputados dijo que nunca pactaría con gente que no le dejara dormir como Bildu, los independentistas o Podemos. Revilla en aquel momento le dio su voto.

Después, en la noche electoral le dice que va a ser presidente con un pacto con los que dijo que no pactaría. A partir de ese momento el Partido Regionalista Cántabro retira su voto a Sánchez. Entonces Sánchez le llamaba extrañado diciéndole que si le había votado antes por qué ahora no. "Yo le dije que habíamos votado una cosa que estaba en consonancia con lo que es el PRC que no admite mesas bilaterales para negociar con una autonomía rompiendo lo que tenemos pactado entre todos", señala.

"En esta vida no te puedes plegar a lo que te decida alguien por muy secretario que sea"

Entiende la estrategia de Juan Lobato con Moncloa. Le diría que si está convencido de que lo que está haciendo es lo correcto "que siga para adelante". "En esta vida no te puedes plegar a lo que te decida alguien por muy secretario general que sea. Es un poco lo que hizo Pedro en su momento con su partido. Si él cree que tiene la verdad que la pelee y la luche y critique a los que le quieren defenestrar".

Sí considera que debería dimitir el fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, acusado por el PP de filtrar datos del novio de Ayuso. No piensa que le vayan a imputar en nada pero mantiene que "la imagen de un fiscal general investigado no es lo mejor". "Ahora mismo la imagen que tenemos en España de la justicia y los fiscales es bastante penosa", añade.

"Aldama me parece un caradura y no me ofrece credibilidad"

Sobre las declaraciones de Aldama, en las que dice que teme por su vida, apunta Revilla que le parece "un caradura y no me ofrece ninguna credibilidad". Destaca que Aldama "es un hombre que estaba en la cárcel y tiene probadas por Fiscalía varias causas abiertas".

"Es un corrupto, un delincuente presunto. En esta trama seguro que hay algo y Ábalos saldrá chamuscado tanto como Koldo", señala. Cree que Aldama después de 2 años en la cárcel habrá ofrecido a la Fiscalía "cantar".

Cuenta Revilla que comió con Ábalos la víspera de que lo cesara de ministro Pedro Sánchez. Recuerda que Ábalos le quería colar en la comida a Koldo. "Ese tío no le dejaba, le pasaba el móvil... se le veía más que un jefe de Gabinete. Por lo que yo veía iba al rastro de este hombre que era el que mandaba". Revilla se encontró a un Ábalos "convencido de que tenía ministerio para largo".

Gestión de reconstrucción de la DANA

En el seno del Gobierno valenciano hay polémica por los sueldos. Se ha aprovechado un decreto de medidas extraordinarias para suprimir el tope salarial que impedía que el conseller y altos cargos cobraran un 15% más que el presidente de la Generalitat, Mazón dice que esto atrae talento a la Generalitat valenciana. Revilla no entiende que el Gobierno de Mazón "esté preocupado por estas cosas con todo lo que tenemos encima".

"En una situación de emergencia como la que se está viviendo esto me parece pornográfico. Es un insulto y como una bofetada. Póngase a trabajar y si lo hace bien a lo mejor le damos un plus. Me parece insultante para los valencianos, se lo tenían es que bajar todos el 20% del sueldo y dedicarlo a los valencianos".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.