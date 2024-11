La secretaria de Begoña Gómez, a sueldo del Estado, protagonista de una tensa sesión de control: "¿Quién la contrató?"

La utilización de una asesora del Ministerio de Presidencia como asistenta personal para los negocios privados de la mujer de Pedro Sánchez podría abrir la puerta a la imputación de sus superiores jerárquicos por un presunto delito de malversación de caudales públicos, según informa el Confidencial. Entre los señalados estarían Félix Bolaños y Óscar López.

Y precisamente a Félix Bolaños se le ha interrogado hoy sobre este asunto. Primero lo ha hecho Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular, que le ha preguntado si después de saber que una empleada a sueldo del Estado ejercía de secretaria particular para los negocios privados consideraba "si sigue habiendo una persecución cruel y despiadada contra Begoña Gómez".

A raíz de esta pregunta se han enzarzado en una discusión, el ministro de justicia le ha dicho "nosotros a lo nuestro gobernar y gestionar y ustedes a lo suyo al bulo, a la mentira y a ensuciar". En su turno de réplica Elías Bendodo le ha presentado un organigrama que demostraría que la responsabilidad de la gestión y contratación de la secretaria de Begoña Gómez recaería en su ministerio y dependería orgánicamente de él y señalando a Félix Bolaños le ha dicho "¿quién la contrató? ¿Usted?". Félix Bolaños ahí ya no ha querido entrar a contestar esa pregunta y ha cargado contra el PP por su gestión de la DANA en Valencia y por haber introducido recortes cuando el PP ocupaba la presidencia del gobierno.

Tenso enfrentamiento entre Bolaños y Álvarez de Toledo

Pero el PP ha mordido una presa que no quería soltar, la siguiente pregunta la realizaba la diputada Cayetana Álvarez de Toledo que ha comenzado su turno de interrogatorio al ministro Bolaños diciéndole "curioso, no ha defendido a Begoña Gómez esta vez". Pero ahí Félix Bolaños ha introducido el debate en el campo personal espetando a Cayetana "su tono perdonavidas y altivo nos recuerda a cientos de miles de progresistas lo importante que es ir a votar para que no gobierne gente como usted". La diputada del PP le ha respondido que con este asunto "usted tiene miedo y se le nota" a lo que Bolaños le ha dicho que "en la Wikipedia con una foto de bulo debería aparecer Cayetana Álvarez de Toledo".

VOX también pregunta por la secretaria de Begoña Gómez

El tercer partido por votos y escaños de la cámara, VOX, también ha querido usar el tema de la secretaria de Begoña para inquirir al gobierno. Su portavoz Pepa Millán "un cargo de su ministerio ejercía las veces de secretaria particular de Begoña Gómez". Un Félix Bolaños ya sin muchas ideas en este punto del debate ha jugado la carta del bulo una vez más "viven en ese caldo de la desinformación del bulo y de la mentira". Aunque desde hace ya algunas sesiones han descartado el uso de la palabra fango para atacar a la oposición por razones claramente evidentes de oportunidad política.

