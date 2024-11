El ex magistrado del Supremo Martín Pallín, sobre Juan Lobato: "No sé por qué ha ido a una notaría"

La maniobra de Juan Lobato de registrar ante notario los mensajes de Moncloa sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso han intensificado el problema interno del Partido Socialista por el caso de la filtración del correo de negociación con la Fiscalía y la defensa de Alberto González Amador por los dos delitos fiscales que habría cometido el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"No entiendo nada. No sé por qué se ha ido a una notaría". Una duda compartida que también se plantea el ex magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, que recuerda que en las notarías "sí que se guardan los secretos, porque los protocolos notariales son secretos".

Un secreto a voces

¿Quién realmente publicó primero el correo con los datos fiscales de González Amador? ¿Fue un medio de comunicación? ¿La Fiscalía? ¿La Moncloa? El ex magistrado considera que "después de los acontecimientos, era un secreto a voces". Se refiere al proceso de conformidad, que, asevera, "no afecta para nada al derecho de defensa". "Eso no lo protege el Código Penal", insiste.

Y pide a la Junta de Gobierno de Madrid "que diga en qué perjudica el derecho de defensa a un ciudadano cualquiera, olvidémonos de quién es, el hecho de que la Agencia Tributaria le diga que ha defraudado 350.000 euros y él quiera tener una conformidad".

"Un daño público a la credibilidad del gobierno español y de la democracia española"

Martín Pallín también se ha referido a la entrada y registro de la Guardia Civil en el despacho del fiscal general Álvaro García Ortiz. La compara como el registro a "un recinto de un narcotraficante". Afirma que "ha hecho un daño público a la credibilidad del gobierno español y de la democracia española que no son capaces de valorar mucha gente, porque nunca traspasa los Pirineos". "Esto es de una gravedad inusitada", añade.

Lobato no dimite

En una comparecencia este martes por la mañana, el líder de los socialistas en Madrid ha mostrado su "preocupación ante el linchamiento" de algunos dirigentes de su propio partido. "Si lo que se me dijo esa mañana era verdad, no veo cuál es el problema en acreditar el origen de esa documentación". Así ha argumentado y defendido el hecho de haber registrado las conversaciones con la Moncloa ante notario. Ha añadido, además, que "si el origen del documento fuera falso, eso no lo contemplo, eso supondría además, que fuera un documento con origen irregular y, por lo tanto, tendría consecuencias legales y políticas para mí y para el PSOE de Madrid".

Y ha querido contestar a "la derecha" diciendo que "el PSOE no es una secta ni una agencia de colocación de amigos, es un partido democrático con 145 años de historia, honestidad, sacrificio, un partido de militantes y referentes políticos ejemplares y lo va a seguir siendo".

