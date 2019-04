Miguel Ángel Revilla: "Pablo Casado ha sido el gran perdedor porque a veces parecía el auténtico Vox"

Revilla se estrena en el congreso con José María Mazón, hombre de confianza del líder del partido que ocupó la Consejería de Obras Públicas del Ejecutivo cántabro en dos ocasiones.El presidente del Cantabria asegura que ha sido "una heroicidad sacar un diputado" ya que la gente todavía no entiende que no sea su nombre el que salga en la papeleta.

Para Revilla el perdedor con mayúsculas de estas elecciones es Pablo Casado. Recuerda cuando el PP tenía 186 diputados y ahora tiene 66. "Eso sí que es una caída que, salvo la desaparición de UCD, no conoce un desastre de mayor calibre en tan poco tiempo", señala. "El señor Casado tendrá que consultar con su padre político que es Aznar y que le ha metido en la dinámica que el pueblo español no quiere", determina Revilla. Cree que el discruso de Abascal se ha radicalizado demasiado y "había momentos en los que Casado parecía el auténtico Vox y no Abascal", señalaba.

Describe al PSOE como "el gran triunfador por deméritos de los demás". Cree que Ciudadanos abandonó deliberadamente la posición que tenía en la izquierda para aglutinar el mayor voto posible de la derecha "y casi lo consigue".