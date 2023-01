El mensaje de los jueces sobre las mujeres de las que abusó la 'manada de Castelldefels'

Los integrantes de la 'manada de Castelldefels' se jactaban de captar mujeres con la autoestima muy baja para luego violarlas en grupo. Los jueces han desestimado los recursos contra el auto de prisión para los 4 detenidos y les han dicho a la defensas que no pueden exigir a las víctimas ser perfectas en cuanto al relato de los hechos puesto que estas "son humanas y tienen secuelas".

Los mensajes que compartían en el chat los 5 amigos dejan claro sus intenciones de aprovecharse de las mujeres a las que captaban a través de aplicaciones para ligar:

"La chica va borracha, se aproxima trío. A la chavala esa la hemos destrozada, la hemos dado hasta en el DNI" || "Ella se acostará con quien yo diga, esta queda bautizada como la discapacitada viciosa". || "Lo que hicimos fue muy bestia. Hay que subir el listón de las invitadas a nuestra fiestas". ||

Los acusados alcoholizaban a las chicas para después abusar sexualmente de ellas en grupo

Cuentan en su chat interno que captaron a una chica con cierta cojera que estaba en tratamiento psicológico. La llevaron al piso, le dieron mucho alcohol y terminaron abusando de ella. Las víctimas presentaban cierta incoherencia en el relato porque estaban muy borrachas ya que los agresores se encargaban de alcoholizarlas para después abusar de ellas. Este es el relato de una de las mujeres que denunció los hechos:

"Un chico al que conocí cuando era pequeña me contactó a través de una aplicación de citas Después de recordar un rato anécdotas de cuando éramos pequeños me invitó a una fiesta con más amigos y le dije que sí, Mi amigo me dijo que era en el piso de una migo suyo y nos fuimos para allá. Cuando entramos había otros 4 chicos a los que yo no conocía para nada. Tenían música puesta, alcohol y marihuana y la única chica era yo".