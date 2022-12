Los mensajes del chat de WhatsApp de la manada de Castelldefels: "La chica va borracha, se aproxima trío"

Cinco hombres están acusados de haber violado en grupo a, al menos, tres chicas. Además, lo comentaban todo en un grupo de WhatsApp con mensajes como "Desde cuando una tía es solo para uno". Se organizaban para seducir a chicas en aplicaciones de citas y después violarlas en grupo. El procedimiento que seguían era emborracharlas en un piso de Castelldefels, en Barcelona, y las agredían sexualmente.

Los mensajes han sido clave

Te pueden buscar la vida por un polvo que no vale la pena

Los mensajes que se enviaban a través del grupo de WhatsApp ha resultado claves en la investigación, puesto que sus teléfonos móviles fueron investigados. En ese chat, comentaban las violaciones, tanto en mensajes escritos como de audio, "te pueden buscar la ruina por un polvo que no vale la pena. ¿Pero no dice nada de violación ni nada no? Esa palabra da miedo, sabes cómo están las cosas. Una violación sería ir por la calle pillar a una tía atarla y eso. Igual ella dijo que no quería hacer de todo y lo hicimos, es diferente", decía uno de los agresores el 25 de noviembre de 2021.

"¿Desde cuando una tía es solo para uno?", "aquí yo consigo tías y si no invito qué" o "la chica va muy borracha, se aproxima trío" son también algunos de los mensajes que se intercambiaban.

Así se organizaban

La jueza los califica como un grupo organizado con un claro objetivo, el de agredir sexualmente a mujeres. El procedimiento que seguían era así: uno de ellos contactaba con sus víctimas a través de redes sociales y la invitaba a una fiesta en su casa, allí también estaban los otros cuatro acusados.

Una de las chicas fue, presuntamente, agredida con la voluntad anulada por el alcohol. "Les dijo que pararan, que no quería nada con ellos. Le hicieron caso omiso y jaleaban: si tú puedes, eres una campeona" explica una de las víctimas en su declaración. Otra de ellas fue presuntamente violada por uno de los chicos cuando intimaba con otro y en presencia de dos imputados más, "no esperaba que aquello pasase y no quería, lo hizo pensando que así podría marcharse de allí", comenta otra de las víctimas.

La jueza habla de intimidación grupal por parte de unos hombres que, según supuestos mensajes recogidos en el sumario, consideran que lo que hacían no era violación: "Una violación sería ir por la calle, pillar a una tía, atarla y eso. Igual ella dijo que no quería hacer de todo y lo hicimos, es diferente" se recoge entre los mensajes.

Por el momento, hay tres presuntas víctimas, aunque la jueza no descarta que haya más que no hayan denunciado. Los cinco imputados se encuentran en prisión.