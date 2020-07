Mazazo para la familia de Marta del Castillo: "No entiendo que se revisen las grabaciones al 'cuco'"

Tanto Agustín Martínez, abogado de la familia de Francisco Javier García Marín, alias 'El Cuco', como la Fiscalía, han ordenado a la Policía científica que se examinen si las grabaciones del 'infiltrado', que consiguió grabar 600 horas de conversaciones entre 'El Cuco', y sus padres, están manipuladas.

A esta petición, Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, manifiesta: "Me parece normal que la parte contraria pida ese tipo de pruebas, lo que no me parece normal es que lo pida el fiscal".

Antonio del Castillo asegura que no tienen nada que ocultar y que lo único que quieren es que se cumpla la ley. Además, se mantiene firme en que las grabaciones donde la madre de 'El Cuco' le dice a éste lo que tiene que decir no están manipuladas y lo van a demostrar.

Puedes volver a ver la noticia sobre la reacción de Antonio del Castillo a la petición de la Fiscalía sobre las grabaciones del 'infiltrado ' en Atresplayer.