María Guardiola, sobre la investigación al hermano de Pedro Sánchez: "Es tal la sensación de impunidad que no se preparan ni las mentiras"

La presidenta de la Junta de Extremadura María Guardiola se sienta en el plató de Espejo Público para hacer balance de su trabajo al frente del Gobierno extremeño. Reconoce que "el camino inicial fue complejo y bastante difícil porque las negociaciones fueron muy tensas". Para poder formar Gobierno terminó pactando con Vox. Señala que lo que no quería es que Vox entraran en Gobierno porque "en aquel momento las cuestiones que ponían sobre la mesa estaban en conta de los principios que ella quería defender" en todo momento.

"Las circunstancias hicieron que Vox tuviera que entrar con la consejería de Gestión Forestal y mundo rural pero en el acuerdo de gobernabilidad quedó fuera el pin parental, los derechos LGTBI o de los migrantes", señala. Apunta que durante el año que Vox ha estado en Gobierno "ha sido un socio leal y responsable" y se han entendido. "Un buen día con una excusa artificial deciden romper y desde ese momento se han colocado a la deriva, se han metido en Twitter y de ahí no salen", señala.

"Quién se iba a creer que Extremadura iba a bajar el paro juvenil en 20 puntos"

Cree que "la clave del éxito" de su Gobierno "está en cumplir porque cuando uno está en oposición es es mucho más fácil pero cuando uno Gobierna tiene que demostrar con datos y con hechos". "Hemos conseguido en este tiempo ser la región que más ha bajado el paro, quién se iba a creer que Extremadura, que arrojaba el dato de paro juvenil más alto de España iba a bajar más de 20 puntos". "Hemos avanzado en competitividad fiscal, somos la Comunidad que más ha bajado los impuestos en tan solo un año recaudando más y tenemos datos históricos en materia de turismo y confianza empresarial".

Guardiola niega haber recibido órdenes de Génova. "Siempre me he sentido muy libre y en el momento que hubiera percibido cualquier injerencia me hubiera marchado", señala. Asegura que ahora mismo su responsabilidad es "la de hacer efectivo el cambio que estaba ansiando Extremadura", destacando que en mayo de 2023 es la primera vez en la que los extremeños votan al centro derecha.

"Miguel Ángel Gallardo dice medias verdades"

Mantiene además que el secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, "dice medias verdades". Reconoce que tenían los presupuestos de la comunidad medio cerrados y que presentaron 800 enmiendas de las cuales ellos aceptaron 58. Añade que su partido pidió el día antes de retirar el presupuesto que el resto de enmiendas con las que no se habían puesto de acuerdo las retirasen y no fueran objeto de votación. "Hay dos partidos en el arco que podrían frustrar ese acuerdo". No se plantea adelantar elecciones porque cree que supondría un freno importante a ese crecimiento económico.

"El escándalo de David Sánchez es la mayor 'ópera Bufa' que hemos vivido los extremeños"

Le molesta que el nombre de Extremadura salga en los informativos por el escándalo de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez. A David Sánchez se le investiga por la supuesta creación de una puesto laboral 'ad hoc' en la Diputación de Badajoz como coordinador de conservatorios. Reconoce que cuando le ha escuchado decir que no sabía dónde estaba la oficina a la que tenía que ir a trabajar ha sentido que "la sensación de impunidad, que no se preparan ni las mentiras".

"Es evidente que se prepara un puesto a medida del hermano de Sánchez, se lo dan a dedo haciendo creer a todo el mundo que hay una concurrencia. Pone el cazo a final de mes pero no deja ni un euro en las arcas autonómicas y se van a tributar a Portugal. Esta es la mayor 'Ópera Bufa' que hemos tenido que sufrir los extremeños y me da vergüenza", señala.

Cree que "Extremadura ha estado sometida a un PSOE que pensaba que no iba a salir de las instituciones y lo manejaban como un cortijo socialistas que hacía y deshacía a su antojo". "Esto ha sido un lío de enchufismo de amigotes y familia".

Su postura ante el posible riesgo de la central nuclear de Almaraz

Guardiola define la central nuclear de Almaraz como "el símbolo de la soberanía energética del país y de la desfachatez del PSOE", "que va a las 'manifas' para defender su continuidad pero en el Congreso vota en contra de Extremadura y a favor de Sánchez". Asegura que Pedro Sánchez obliga a generar energía a pérdidas a las empresas porque ha subido los impuestos desde 2024."El coste que pagan las empresas propietarias por la gestión de los residuos y el impuesto por la producción de energía". Considera que hay que cumplir la palabra y determina que existe un protocolo del año 2019 que se compromete a no subir esa tasa pues ahora la sube no sol el 20% sino un 30% más. Una central que, apunta, "da de comer a 3.000 familias".

"En Extremadura exigimos dignidad ferroviaria"

Exige además "dignidad ferroviaria" en Extremadura. "Llegaron a inaugurar un AVE 'fake' invitando incluso al rey "para decirnos a los extremeñitos que mejor callados, que ya tenemos AVE". "No tenemos AVE, la alta velocidad de Extremadura es la del señor Puente con Twitter". Pide que se cumpla el compromiso que se tiene con los plazos y que el AVE esté terminado en 2030 tal y como se comprometieron.

