Así queda el reparto de los presupuestos para 2023 comunidad a comunidad

Para comprender los Presupuestos Generales de 2023 hay que analizarlos de diferentes formas. Primero, según el dinero que reciben las comunidades autónomas. Las más beneficiadas han sido Andalucía (17,2%), Cataluña (17,2%), y la Comunidad de Madrid (9,7%), coincide además con que son las comunidades más pobladas.

Por otro lado se encuentran las que menos se llevan: Ceuta y Melilla (0,2-0,3%), La Rioja (0,5%) y Navarra (0,8%).

Otra lectura que se puede hacer de los presupuestos es la respuesta a esta pregunta: ¿Cuánto se llevan de presupuesto las comunidades? Estos datos salen de la comparación que se hace entre los presupuestos que se otorgaron para el 2022, con lo que se reparten ahora para el 2023.

Por ello Navarra a pesar de ser una de las comunidades con menor cuantía otorgada, es la que mayor inversión recibe con un 34%. Seguida de Cantabria (23%), Extremadura (16%) y la Comunidad de Madrid (13%). Pero también hay donde baja esa inversión: Castilla y León (-3%), Ceuta (-9%), Melilla (-24%) y Murcia (-33%).

Esta bajada puede deberse a varios motivos, por ejemplo que una comunidad recibiese un plus en su inversión para 2022 y al no necesitarla este año, el presupuesto se vería reducido. Así lo explica a Antena 3 Noticias José María Mollinedo, Secretario General de Gestha: "proyectos de inversión que han finalizado como infraestructuras que ya se han acabado y no reciben ya inversiones".

Finalmente podemos ver el ranking según el reparto de la población. Melilla lo encabeza con 525 euros por cada habitante. Seguida de esta, está Cantabria con 507 euros y, Extremadura y Asturias que superan los 400 euros.

Consulta todos los datos en este gráfico