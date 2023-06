María Guardiola, sobre su veto a un gobierno con Vox en Extremadura: "Han necesitado desde Madrid poner mi cabeza en la bandeja"

El futuro político de Extremadura está en el aire, el veto de la candidata del PP en la comunidad a meter a Vox en su gobierno pone sobre la mesa la posibilidad de la repetición electoral.

María Guardiola ha explicado en Espejo Público las razones que la hacen defender esa negativa a un gobierno de coalición con los de Santiago Abascal. "Sabían perfectamente que no íbamos a aceptar un gobierno en coalición con Vox" defiende la popular para luego añadir: "Hay opciones de gobernar".

Guardiola rechaza que este movimiento se trate de un "órdago" y lo fía todo al valor de su palabra: "Yo siempre he tendido mi mano para llegar a un entendimiento porque yo entiendo la política como entiendo la vida. Para mí no es coherente decir una cosa y cambiar de posición. Vox dice defender a sus votantes y yo no solo defiendo a los suyos, defiendo a los del PP, a los del PSOE y a los de Podemos porque quiero gobernar para todos".

El PP en Extremadura tiene un complicado guión si miramos lo que está ocurriendo en otros territorios y se atiende a las encuestas de cara a las elecciones del 23J. Están dispuestos a ofrecerles la presidencia del parlamento, la secretaría de la cámara y también el senador autonómico, pero reprochan "parece que no les es suficiente". Sin embargo, pese a esta oferta no los quieren en su mismo equipo para que "la ideología no se haga en el Ejecutivo, que tiene que estar pendiente de dar soluciones a los problemas reales que tienen los extremeños".

Guardiola ha sido muy crítica con Santiago Abascal y ha afeado que "tiene que venir a Extremadura un líder nacional para decirnos lo que es bueno para los extremeños y lo que no". Además ha señalado que "la sensación que he tenido todo este tiempo es que ellos han necesitado desde Madrid poner mi cabeza sobre la bandeja y reivindicarla para tener mas fuerza en futuras negociaciones y paga el pato Extremadura porque lo consiente el señor Gordillo".

Para Guardiola todavía hay tiempo y asegura estar dispuesta a "negociar, hoy y lo estaré mañana, lo estaré hasta el último minuto" porque reconoce "estoy convencida de que todas las personas que han votado a Vox no quieren una repetición electoral" aunque avisa de que cuenta con el beneplácito de Génova. "Feijóo nos ha dado manos libres a las autonomías para decidir qué es lo mejor en cada territorio".