Margarita de Val analiza los problemas de las vacunas contra el coronavirus

Asegura Margarita del Val que las primeras vacunas contra el coronavirus que lleguen al mercado no serán las mejores. Sobre la vacuna de Oxford, señala que no controlaba la infección en animales aunque sí los síntomas. La vacuna de China prende menos en personas que están inmunizadas al vector virus y por su parte, la de Moderna da una reacción un poco excesiva en efectos secundarios en los individuos que la han privado.

"Tengo esperanza en que habrá alguna vacuna que tire para adelante y funcione bien. Las primeras se podrán usar para las situaciones más graves como el control de rebrotes alrededor de los contactos", determina.

Cree que este otoño invierno no podremos contar con la vacuna, sino "con nuestras propias fuerzas que sabemos que funcionan muy bien". La científica cree que en otoño tendremos una segunda oleada a no ser que pongamos unas medidas muy potentes. "Ahora hay movilidad, turismo, relajación del uso de la mascarilla, los contactos... y se está iniciando lentamente otra oleada".

Propone que no se viaje tanto, "más que curar previene prevenir y para eso que determinados colectivos se tienen que vacunar de la gripe y el neumococo y respetar todas las normas como la mascarilla, la higiene de manos, el distanciamiento y el teletrabajo".

Explica Margarita del Val que en otoño se perderá el aire libre y comenzarán las actividades educativas. A partir de otoño apela por "evitar el contacto con grupos familiares a los que no hemos visto hace tiempo" y evitar las aglomeraciones escalando las clases en los centros educativos y volviendo a abogar por el teletrabajo.

Considera fundamental que en los lugares cerrados "entre mucho aire de fuera para que el posible aire contaminado se eche al exterior".

Para la científica, los rastreadores están poco valorados y se invierte muy poco en ellos. "En Lérida y Barcelona los rastreadores ya no controlan los contagios". Cree que los contagios no se ha desbocado porque la mayoría cumple las normas aunque una minoría no lo hace. "Llevamos un par de semanas en las que estamos subiendo de la zona de seguridad", advierte.

Puedes ver la entrevista completa a Margarita del Val en Atresplayer.