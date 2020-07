Vecinos de Lleida, desesperados por los rebrotes de coronavirus: "Es un palo muy grande, no aguantamos otro confinamiento"

Los continuos rebrotes de coronavirus llevan a la comarca de El Segrià prácticamente a la casilla de salida, ha generado malestar entre muchos vecinos. Es el caso de Jennifer, una asesora en medicina estética con 2 hijas que estaba a punto de incorporarse a su puesto de trabajo tras 6 meses en el paro.

"Este fin de semana ha sido devastador por las decisiones y contradecisiones. Están jugando con los puestos de trabajo y nuestra salud mental. No estamos preparados para un segundo confinamiento y espero que se tenga en cuenta", lamentaba.

Aída trabaja en una inmobiliaria en la comarca del Segriá. Cree que no están preparados para otro confinamiento de fase cero. Su inmobiliaria ahora se encuentra en altibajos. No puede ir a trabajar porque tiene un niño pequeño y no ir afecta mucho a su negocio.

Cree que tendrían que tener especial cuidado la juventud asintomática que no toma ningún tipo de precaución frente al virus. "Esto es un palo muy grande para el comercio, para la gente que está sin trabajar, hay muchos comercios que acaban de abrir y tendrán que cerrar y no podrán hacer cargo a sus pagos", lamenta.

