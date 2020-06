Margarita del Val: "Hace falta que se aclaren los datos del coronavirus para poder estudiarlos"

Sobre el baile de cifras en las notificaciones de fallecidos del Gobierno cree Del Val que se están adaptando las metodologías y ahora es difícil poderlo analizarlo. Aunque sí mantiene que es importante para el futuro saber leer los datos. Cree que era importante no hacer este reajuste cuando estábamos bajando la meseta más grave de casos de covid-19.

Los científicos necesitan los datos y reconoce que hace días que no hay datos para estudiar con claridad. Cree que muchos de los fallecidos pueden ser efectos colaterales del covid, no solo las víctimas directas de la enfermedad sino otros enfermos que han sufrido retrasos en operaciones, un empeoramiento de sus patologías de base o a los que se les ha suspendido el tratamiento.

Respecto al debate sobre si se debería haber suspendido la manifestación del 8M, cree que ahora sabemos cosas que antes no sabíamos pero en aquel momento se podían haber prohibido manifestaciones, partidos de fútbol, restaurantes...y no se hizo nada de todo eso. "Ahora sabemos que podíamos haber cerrado coros, gimnasios, todas las actividades en sitios cerrados son mucho más transmisoras de la infección".

La desescalada termina el 21 de junio y a partir de ese momento será cada Comunidad Autónoma la que tome las medidas pertinentes, no osbtante cree que "en las manos de quien está que esto se mantenga estable es en la nuestra". "Las vacunas todavía no las tenemos y esto depende de nosotros". Advierte que hay que seguir guardando una distancia personal limitando nuestros contactos a los más habituales y pide a la sociedad "sensatez, aguante y no perder la rutina".

Destaca la doctora que las vacunas van mucho más rápido que su ritmo habitual pero aún así el procedimiento es lento. La OMS ha suspendido el tratamiento con oxicloroquina, los ensayos clínicos llevan muchos meses y sacar resultados preliminares puede dar problemas. Asegura que para que llegue la vacuna se tardarán muchos más meses por lo que aboga por el aislamiento y el sentido común.

