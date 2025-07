Sandra Golpe, sobre su liderazgo: "Hay que trabajarse todos los días la confianza de los espectadores; soy muy perfeccionista"

Antena 3 Noticias 1, con Sandra Golpe a la cabeza, sigue rompiendo récords y cumple 89 meses consecutivos de liderazgo. Sus compañeros de redacción la llaman 'la pinchaglobos' porque para Sandra, hasta los buenos datos siempre hay que celebrarlos con cautela. "En este oficio sabemos perfectamente que hay que trabajarse todos los días la confianza de los espectadores y su fidelidad. Un fallo se reproduce por 10.000 en las redes sociales, me gusta que las cosas se cuenten bien, soy muy pesada. Me enfado cuando bajo un poco, soy muy perfeccionista", reconoce la presentadora en una entrevista en Espejo Público.

La presentadora, que reconoce ser muy tímida, dice que "no hay que decir que no a los retos, hay que fracasar y levantarse, pero si no te atreves, nunca lo sabrás".

Sandra Golpe presenta su podcast

Sandra Golpe presenta la cuarta edición de su podcast Operación Salida.Un formato en el que varios invitados acompañan a la presentadora en sus viajes. "Estoy muy contenta porque esta es la cuarta edición y me preguntaron que si me subiría al coche a unos cuantos, y yo les respondí que sí, que a un montón. Esta temporada tenemos 19 voces, desde compañeros de Onda Cero, de La Sexta, también de Antena 3 Noticias, pero también otros como Pedro Piqueras que se apunta a las charlas. Ellos se suben en el coche, y hacemos diferentes trayectos y nos cuentan anécdotas al volante y fuera de él".

Los tres corresponsales de Antena 3 Noticias juntos

El podcast tiene un formato de 8 episodios, y en uno de ellos aparecerán esta temporada los 3 corresponsales de Antena 3 Noticias juntos: "Me hacía mucha ilusión tenerlos. Antonio Pelayo, que es un hombre fascinante, es típico diplomático, sacerdote y periodista, que habla con José Ángel Abad, que es un clásico de nuestros informativos en Estados Unidos, y con Guillermo Pascual, y ese está muy bien. Pero también descubres a compañeros que conocías de saludarlos simplemente".

Su gran descubrimiento

Otras de las protagonistas del podcast de esta temporada son: Eva González y Laura Falcó, esta última ha sido el gran descubrimiento de Sandra Golpe: "Hace un programa en Onda Cero, ella y Lorenzo Fernández, y habla de fenómenos paranormales, de viajes y cartas astrales. Ha sido un descubrimiento", admite la presentadora en Espejo Público.

