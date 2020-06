Margarita del Val advierte que hay más coronavirus que antes del confinamiento y teme un rebrote en dos semanas

El próximo lunes abren las fronteras en toda España y cree que lo que de verdad funcionaría para evitar contagios sería imponer una cuarentena obligatoria de 14 días según entren estos en España.

No ve útil implantar un pasaporte inmunitario, que implicaría saber si la persona tiene anticuerpos del virus. "Los test son muy jóvenes y aún no tienen alta sensibilidad, todavía hay ciertas dudas y falsos positivos para que el pasaporte inmunitario no nos diga nada, lo único que valdría es la cuarentena". Le generan mucha incertidumbre los efectos que pueda producir en la pandemia "el turismo de pocos días".

Considera que podemos sufrir el primer rebrote en cuanto cambiemos los hábitos. Según el estudio de seroprevalencia del instituto Carlos III en España hay ahora dos millones y medio de personas con anticuerpos, de ellos infectados recientes serían un 14% (340.000 personas). Estos datos reflejan que ahora mismo en España hay más virus en circulación que cuando se decretó el estado de alarma que se estimaban en torno a 60.000 contagiados. "Hay virus circulando tanto como antes del estado de alarma", explica.

Cree que si se suprimen los hábitos de prevención en un par de semanas España podrá entrar en una segunda oleada de contagios. "Si los brotes se convierten en algo más será una pequeña oleada" y cree que depende de los hábitos.

Sobre la apertura de las escuelas se muestra prudente ya que cree que ahí puede haber otro gran foco de contagio a partir de septiembre. Propone que acudan a clase los niños que no tengan personas de riesgo en sus hogares.También se muestra a favor de que se incentive la vacunación de la gripe para bajar la incidencia y el riesgo de confundir esta patología con el covid en su diagnóstico.

Puedes ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.