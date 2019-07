Su hermana Emilia ha acudido al plató de 'Espejo Público' para mostrar imágenes de Manuela en movimiento que pudieran ayudar en la localización de la mujer. Ella es incapaz de ver imágenes de su hermana tras la desaparición. Pese a haber pasado 3 años la herida está muy abierta y la familia todavía no puede creer lo que ha ocurrido.

Mantiene la esperanza de que su hermana sea localizada y cree que la UCO está a punto de cerrar el caso."La desaparición de mi hermana ha sido una cosa muy bien hecha y muy difícil pero creo que lo van a conseguir porque cuando un cuerpo como la UCO está dedicado a la investigación saben que lo van a conseguir", determina la hermana.

Cree que los investigadores "quieren dejar todo muy bien atado y no quieren un caso 'Marta del Castillo'". En su opinión, los agentes ya saben quién está detrás de la desaparición de su hermana pero no quieren detenerle porque "esa persona no va a decir lo que ha hecho con ella ni donde está".