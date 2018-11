Los mensajes de WhatsApp del hombre que planeaba matar a Pedro Sánchez: "Si saca a Franco juro que me lo cargo"

"Ya me gustaría tenerlo un día en el punto de mira". Esta es solo una de las frases del chat del tirador que quería matar a Pedro Sánchez, Manuel Murillo. 'Espejo Público' ha tenido acceso a todos los mensajes de ese chat que le ha costado a este vigilante de seguridad ser detenido por su deseo de matar al presidente. Los mensajes están llenos de rabia por la exhumación de Franco. Llega a escribir: "Si lo sacan me cargo a Sánchez, lo juro. Como juré la bandera".

"No hay que consentir que toquen el Valle de los caídos por Dios y por España. Debemos tener el espíritu del Generalísimo y por su memoria defender a España como él lo hizo y todo los que lucharon con él. ¡Viva España! Para septiembre quiero ver qué pasa con la exhumación del Generalísimo. Si no hacen nada será mejor, pero si lo tocan iré e igual me cargo a alguien. Que habrá guerra ya es casi inevitable tarde más o tarde menos tiempo y que dure lo menos posible. Los contrarios o enemigos no son mancos y no se van a echar atrás de lo que hasta ahora han conseguido. También lucharán".

9 de agosto de 2018

"Si no hay elecciones pronto y sigue este desgobierno de ineptos corruptos y traidores, que consienten la invasión y destrucción de España y no tienen ningún interés patriótico... Debemos volver al oeste del fart west. Todos con el revolver en el cinto".

14 de agosto de 2018

"Que el Rey se vista de legionario, coja a todo el ejército y haga como Franco. Si no lo hace así, acabarán con él o se tendrá que ir como un cobarde como su abuelo".

21 de agosto de 2018

"Si quieren sacarlo la vamos a liar a tiros. Si lo sacan me cargo a Sánchez, lo juro. Como juré la bandera".

25 de agosto de 2018

"Hay que convocar una gran manifestación en toda España y pedir que por mayoría absoluta se marche Sánchez. O si no un comando que asalte por la fuerza la Moncloa".

27 de agosto de 2018

"Si se diera el caso de que levantaran la lápida de Franco... Ojalá metan vivo a Sánchez y pongan la losa otra vez. Y quede enterrado con él, a sus pies, como un perro".