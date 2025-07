Cruz Sánchez de Lara 'reprocha' a Susanna Griso una pregunta que le hizo a Ábalos: "¿Cómo se te ocurre decirle eso?"

Tras la entrada en prisión de Santos Cerdán se suceden las declaraciones de los implicados en la trama de corrupción del PSOE que está saliendo a la luz. Recientemente hemos conocido las declaraciones del exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos en las que hablaba de su vida personal. El socialista declaraba que "en este país es más delito follar que robar, querrían que estuviera con una abuela que dé asco".

Unas declaraciones que no han gustado nada a la periodista y colaboradora de Espejo Público Cruz Sánchez de Lara. "A mí Ábalos y toda su actitud me da asco, y creo que todos los españoles la semana que hemos pagado a Hacienda porque todos hemos soltado una gran parte de los ingresos de este año.... hemos pensado que este señor esté pagando ese follar con dinero del Estado... me da asco y vergüenza".

"Este señor es un putero"

A la comunicadora le indigna la actitud de Ábalos y que presuma de ganarse el dinero en público en "algo que es una compra de mercancía". Recuerda la presentadora de Espejo Público Susanna Griso que en la última entrevista que le hizo a Ábalos le preguntó si se habían financiado esos polvos con dinero público. "Me lo negó ofendidísimo por la pregunta", recuerda.

"¿Cómo se te ocurre preguntarle eso a San Ábalos bendito mujer?, tienes unas cosas...", bromeaba entonces Sánchez de Lara, quien concluía: "Este señor es un putero".

